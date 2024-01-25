Про масову трощу скла від морозу на Honda HR-V 2023 року випуску повідомляють вже сотні власників. Виробник скло замінить, але процедуру відкликання впроваджувати не поспішає.

Допоки ця проблема вивчається, йде офіційне розслідування, яке веде Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA). Власники автомобілів почали слати скарги щодо цієї проблеми на сайт NHTSA.

Експерти запевняють, що виробнича проблема в деяких автомобілях Honda HR-V потенційно може призвести до мимовільного розбиття заднього скла. Від цього задній відсік салону буде під впливом його елементів, а уламки скла можуть бути розкидані як усередині автомобіля, так і на дорозі позаду нього.

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Нещодавно заднє скло Honda HR-V 2023 року, що тестувалося Consumer Reports, розбилося під час прогрівання в холодний ранок. Тепер організація закликає відкликати транспортні засоби, щоб "допомогти розповсюдити інформацію та збільшити кількість власників, які відремонтують свої машини".

Попри це, Honda не запускає відкликання, розпочавши кампанію добровільного оновлення продукту для усунення проблеми, що пов’язана з проблемою розморожувача. Виробник каже, що замовив запасні частини і планує розпочати заміну вікон у квітні або травні 2024 року.

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"Наше розслідування показало, що під час складання деяких транспортних засобів ущільнювач, який використовується для кріплення заднього скла, може контактувати з нагрівальними елементами розморожувача, що призведе до утворення гарячих точок і ослаблення скла з часом", – йдеться в заяві Honda.

Honda каже, що власники, у яких заднє скло розбивається через розморожувач, можуть звернутися до найближчого дилера або на лінію обслуговування клієнтів, щоб домовитися про ремонт.