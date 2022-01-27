Автомобіль сегменту B-SUV буде продаватись з кінця лютого лише у гібридних версіях.

Нове покоління Honda HR-V суттєво відрізняється від попередника не лише зовні, але й технологічно. Новий компактний кросовер буде продаватись виключно з гібридними силовими агрегатами e:HEV (гібридно-електричний транспортний засіб).

Цей гібрид використовується у моделі Honda Jazz, але для важчого та більшого за розмірами HR-V він удосконалений. Потужність і крутний момент були збільшені до 96 кВт (131 к.с.) та 253 Нм відповідно. Ємність батареї та кількість акумуляторів у ній також збільшено у порівнянні з Jazz.

В Україні Honda HR-V буде продаватись у трьох комплектаціях. У версії Elegance буде весь комплект систем безпеки, безключовий доступ, старт-стоп, дисплей на 9 дюймів, клімат-контроль, світлодіодні фари, тканинний салон, така версія коштуватиме 956 900 грн.

До речі тест-драйв Honda Jazz

Комплектація Advance додатково матиме комбіноване оздоблення салону (тканина-шкіра), двозонний клімат-контроль, систему контролю сліпих зон та допомогу виїзду з парковки, електропривід багажника, протитуманки та коштуватиме 1 027 900 грн.

Топ-версія Advance Style буде відрізнятись, преміальною аудіосистемою на 8 динаміків та сабвуфером, бездротовою зарядкою смартфона та стайлінгом – двоколірним кузовом, молдингами та тонованими задніми ліхтарями. Її ціна – 1 119 900 грн.