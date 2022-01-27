Автомобиль сегмента B-SUV будет продаваться с конца февраля только в гибридных версиях.

Новое поколение Honda HR-V существенно отличается от предшественника не только снаружи, но и технологично. Новый компактный кроссовер будет продаваться исключительно с силовыми гибридными агрегатами e:HEV (гибридно-электрическое транспортное средство).

Этот гибрид используется в модели Honda Jazz, но для более тяжелого и большего размера HR-V он усовершенствован. Мощность и крутящий момент были увеличены до 96 кВт (131 л.с.) и 253 Нм соответственно. Емкость батареи и количество аккумуляторов в ней также увеличилось по сравнению с Jazz.

В Украине Honda HR-V будет продаваться в трех комплектациях. В версии Elegance будет весь комплект систем безопасности, бесключевой доступ, старт-стоп, дисплей на 9 дюймов, климат-контроль, светодиодные фары, тканевый салон, такая версия обойдется в 956 900 грн.

Кстати тест-драйв Honda Jazz

Комплектация Advance дополнительно будет иметь комбинированную отделку салона (ткань-кожа), двухзонный климат-контроль, систему контроля слепых зон и помощь выезда с парковки, электропривод багажника, противотуманки и обойдется в 1 027 900 грн.

Топ-версия Advance Style будет отличаться премиальной аудиосистемой на 8 динамиков и сабвуфером, беспроводной зарядкой смартфона и стайлингом – двухцветным кузовом, молдингами и тонированными задними фонарями. Ее цена – 1 119 900 грн.