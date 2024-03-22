Оновлена Honda CB 1300 2024 модельного року, яка не доступна в Європі з 2013-го, має що запропонувати. Щоправда, пропонує тільки в Японії у версіях Super Four і Super Bol d'Or з цінником від 9500 євро.

Один з найпопулярніших чотирициліндрових мотоциклів Honda все ще буде пропонуватися в Японії. Побоювання щодо остаточного прощання з CB 1300 не справдилися. Занепокоєння було тому, що торік Honda показала меншу сестринську серію CB 400 для внутрішнього ринку з такою ж рядною "четвіркою".

Технічно ці версії лишаються на рівні 2021 року, коли було представлено технологію ride-by-wire, новий задній глушник і світлодіодні фари.

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Однак Honda вирішила для 2024 року змінити колірні поєднання: базові моделі доступні в дещо іншій гамі фарб «Digital Silver Metallic». Моделі SP, як зазвичай, у червоно-білому (перлинно-білому), але в новій комбінації або все ще в кольорі «Pearl Hawks Eye Blue».

У 2024 році Super Bol d'Or з шасі Öhlins і гальмами Brembo відпускатиметься в еквіваленті 12 000 євро

Ціни в Японії починаються з еквівалента приблизно 9500 євро за простий Super Four, топовий варіант SP Super Bol d'Or коштує еквівалент приблизно 12 000 євро. От тільки вже майже 12 років ці мотоцикли не підлягають реєстрації в Європі.

У 2023 році Honda відсвяткувала 30-річчя CB 1000. Спеціальна позначена модель CB 1300 Super Four і CB 1300 Super Bol d'Or була доступна виключно для Японії. Як варіант SP з амортизаторами Öhlins і супортами Brembo коштувала приблизно 13 300 євро за Super Four і 14 000 євро за Super Bol d'Or.

Без обтічника, але з тим же обладнанням голий Super Four SP 2024 року йде за 11 800 євро

Також Honda запропонувала CB 1300 у двох інших кольорах. Стандартна версія в кольорі «Digital Silver Metallic» коштує приблизно 10 600 євро для Four і 11 400 євро для Bol d’Or. Варіанти SP можна було знову замовити у кольорі «Pearl Hawks Eye Blue» на 2023 рік, ціни були еквівалентні приблизно 13 100 євро та 13 900 євро.

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Honda востаннє змінювала силовий агрегат у 2021 році. Тоді ж представила нову вихлопну систему. Рядний чотирициліндровий двигун з водяним охолодженням видає 113 к.с. і 112 Нм. Запропонована вихлопна система "чотири в одному" спирається на більший колектор і, таким чином, зменшує довжину заднього глушника.

CB 1300 Super Four коштує в Японії лише 9500 євро. Його можна впізнати за сріблястою фарбою та простими компонентами для гальм і шасі

Завдяки електронній ручці дроселя три режими водіння (Спорт, Стандарт, Дощ) були перенесені на нинішні версії CB 1300. Круїзери мають стандартний круїз-контроль. Також на борту є регульований контроль тяги, ковзаюча муфта та функція автоматичної аварійної сигналізації під час екстреного гальмування.

На додаток до добре відомого червоного як 30th Anniversary Edition, Honda додала новий варіант фарби SP у синьому кольорі «Pearl Hawks Eye Blue»

Таким чином шанувальники японських важких мотоциклів (вага становить 266 кілограмів для Four і 272 кілограми для Bol d'Or) будуть і далі насолоджуватися оновленою CB 1300 у версіях Super Four і Super Bol d'Or: Honda з класичним дизайном і великим рядним чотирициліндровим двигуном залишиться в модельному ряду для Японії у 2024 році. Європа, де новий CB 1300 не продавався з 2013 року, знову має зачекати.

Фото: Honda