Столичний мотобат отримав поповнення з 11 німецьких мотоциклів. Техніка не нова, але на ходу і може бути задіяна у патрулюванні.

Столична влада передала патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW, які отримала в якості допомоги від Баварії. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Мотоцикли обладнані всім необхідним для патрулювання вулиць. Отримана техніка допоможе столичним патрульним оперативно реагувати на виклики, бути більш маневреними та мобільними.

Нагадаємо, що в поліції вже використовуються мотоцикли Suzuki SV 650 минулого покоління та нові Honda NC 750 з автоматичною трансмісією.