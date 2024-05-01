В останній день квітня громада Києва зробила гарний подарунок для захисників 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ України: 20 новеньких пікапів уже 1 травня мають прибути на фронт.

Столична громада придбала два десятки новеньких позашляховиків Toyota Hilux. Загалом цьому підрозділу за чотири місяці нинішнього року закуплено коштом бюджету міста різноманітного майна й техніки на 60 млн грн, майже половина з яких – на пікапи. Про це пише на своїй сторінці в Telegram мер міста Віталій Кличко.

Вибір рамних пікапів середнього розміру Toyota зроблено не випадково, оскільки такий позашляховик, попри гарну витривалість й адаптованість до бездоріжжя, ще й доволі прудкий. Йому у завантаженому стані достатньо всього 11 секунд (10,8 сек.) для набору швидкості 100 км/год. Звісно, це на дорозі з твердим покриттям.

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Hilux нинішнього покоління комплектується двома версіями дизельних силових агрегатів екологічного стандарту Євро-6. Модифікації "Бізнес" та "Комфорт" мають потужність 150 к.с. і споживають до 9,9 літра солярки на 100 кілометрів пробігу.

Щодо трансмісії, то вона тут може бути як механічна, так і автоматична 6-ступенева коробка перемикання передач, з можливістю повного привода, зниженої передачі й передньої вісі, що відключається.

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Загалом від початку року громада Києва виділила на потреби військових майже 6,5 млрд гривень. Таким чином, донат на армію кожного жителя столиці з 1 січня по 30 квітня умовно сягнув понад 2,1 тисячі гривень. Якщо такий темп допомоги збережеться, то до 31 грудня 2024 року цей показник зросте утричі.

Фото: мерія Києва