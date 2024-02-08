В ході недавнього візиту до України віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель передав Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10.

Цим актом допомоги в гуманітарному розмінуванні українських земель Євросоюз завершив попередній пакет підтримки, оголошений у лютому 2023 року, й дав символічний старт новому проєкту, про початок якого буде невдовзі оголошено.

Програма задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності, починаючи від базового обладнання для управління розмінуванням і завершуючи піротехнічними автомобілями й роботизованими системами розмінування, позитивно вплинула на технічне оснащення українських піротехнічних підрозділів.

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"Оператори протимінної діяльності беруть на себе надзвичайно небезпечне, але важливе завдання з очищення звільнених територій від смертоносних мін, залишених російськими агресорами. Для нас це велика честь – зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою завдяки цьому європейському обладнанню. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і зробити внесок у краще майбутнє України", – сказав Високий представник ЄС, віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель.

Процес розвантаження новенької техніки: DOK-ING MV-10 довго в Києві не затримається – попереду багато роботи з розмінування територій. Фото: Держспецтрансслужба

Наші інженери-піротехніки вже мають позитивні приклади роботи хорватських роботизованих машин DOK-ING MV-10 та MV-4. В основному вони працюють у підрозділах ДСНС, що ведуть гуманітарне розмінування територій. Водночас з машиною, ЄС включив у цей транш спеціальний навчальний курс для операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

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Універсальні машини мають замінні робочі органи, що дозволяє урізноманітнити піротехнічні операції. Спецслужба транспорту України отримала машина з подвійним робочим органом. Військові Держспецтрансслужби вже надали їй власне ім’я і назвали "Надією".

Її назвали "Надією", вклавши в у власну назву машини з індексом MV-10 великі сподівання й гарні помисли щодо майбутнього українських земель. Скриншот: Авто24

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні, а також протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Найкраща результативність застосування такої техніки на обробці великих територій. Завдяки дистанційному управлінню керувати ним безпечно.

"Кілер мін" спроможний розмінувати до 4000 квадратних метрів на годину, в тому числі на крутих схилах. Однак це паспортна продуктивність, все залежить від щільності укладених мін чи вибухівки. Тому показник може бути меншим чи навіть трохи більшим від зазначеної у паспорті характеристики.

Потужна 8-метрова у довжину та майже триметрова у ширину машина масою 20 тонн комплектується дизельним двигуном Caterpillar C18 з потенціалом 766 к.с. з крутним моментом двигуна 3495 Нм при 1400 об/хв. Залежно від стану поверхні землі та рельєфу, витрати пального в операційному режимі можуть коливатися від 25 до 50 л/год. Робоча швидкість також не буде стабільної через згадані вище умови – в межах 0,5 – 3 км/год.

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Є ще одна особливість. MV-10 спроможна долати водяний брід глибиною до 80 см і при цьому вводити в роботу фронтальну навіску розмінування. Таким чином, вона зможе очищати дно від вибухонебезпечних предметів. Щоправда, швидкість розмінування броду буде не дуже високою.

"Ми й надалі доставлятимемо техніку і обладнання для Державної спеціальної служби транспорту, адже це важливо для розмінування територій – домогосподарств та сільськогосподарських земель. Це допомагає людям повертатися до своїх осель. Це необхідно для розвитку економіки країни, для діяльності сільського господарства та розвитку промисловості, для вкладення інвестицій", - запевнив наших піротехніків директор Служби інструментів зовнішньої політики Європейського Союзу Петер Вагнер.