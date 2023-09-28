Завдяки проєкту "Квитки до Перемоги" з попереднього продажу білетів на перші рейси до звільненого Херсона, а також на майбутні рейси до Севастополя, Сімферополя, Донецька, Луганська та Маріуполя вдалося зібрати й передати на придбання машини розмінування 6 148 900 гривень.

Благодійна місія стартувала у листопаді 2022 року, що практично збіглося у часі зі звільненням Херсона. Він став першим напрямком, на якому пасажири використали благодійні квитки. Як повідомляє на своєму сайті платформа UNITED24, кожен охочий міг придбати квиток на перший рейс до п’ятьох українських міст, щойно вони будуть звільнені від тимчасової окупації.

Попередній продаж «Квитки до Перемоги» реалізовувався на сайті оператора concert.ua, який також долучився до проєкту і зробив внесок через UNITED24 на загальну суму сервісного збору — усі 100% зібраних коштів направлені на закупівлю машини для розмінування.

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"Рік тому залізничники довели свою здатність блискавично повертати поїзди на деокуповані території. Але перед запуском сполучення важливо убезпечити інфраструктуру від залишків нерозірваних снарядів та інших вибухонебезпечних предметів. Тому всі кошти, зібрані в межах проєкту “Квитки до Перемоги”, перераховуються на напрямок “Гуманітарне розмінування” платформи UNITED24", ― розповідає керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Як уточнює на "Укрзалізниця", продані квитки цього проєкту не мають строку давності й можуть бути активовані після звільнення Маріуполя, Донецька, Луганська, Сімферополя. Напрямок до Криму був настільки популярним, що “Укрзалізниця” додала ще один благодійний рейс — до Севастополя. Найбільшу кількість квитків придбали саме до Криму — 1747 штук.

"Квиток на “Потяг до Перемоги” — це символ віри у Збройні сили України, у те, що всі українські міста будуть звільнені. Ми дуже вдячні всім донорам платформи з різних країн, які зробили внесок і придбали цей символічний квиток. Переважна більшість цих людей ніколи не була в Україні, але, як написав нам один благодійник зі США: немає кращої нагоди відвідати вашу чудову країну, ніж проїхатися «Потягом до перемоги» в український Крим", — говорить координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

Нагадаємо, до першої частини проєкту були долучено чотири потужні учасники — платформа UNITED24, "Укрзалізниця", Gres Todorchuk та concert.ua.

За словами засновника квиткового оператора concert.ua Дмитра Феліксова, перші 2000 квитків були розпродані за 24 години. Окрім України, квитки купували люди з 12 країн. Найбільше — з Німеччини, Іспанії та Великобританії.