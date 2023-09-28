Благодаря проекту "Билеты к Победе" по предварительной продаже билетов на первые рейсы в освобожденный Херсон, а также на будущие рейсы в Севастополь, Симферополь, Донецк, Луганск и Мариуполь удалось собрать и передать на приобретение машины разминирования 6 148 900 гривен.

Благотворительная миссия стартовала в ноябре 2022 года, что практически совпало с освобождением Херсона. Он стал первым направлением, в котором пассажиры использовали благотворительные билеты. Как сообщает на своем сайте платформа UNITED24, каждый желающий мог приобрести билет на первый рейс в пять украинских городов, как только они будут освобождены от временной оккупации.

Предварительная продажа «Билеты к Победе» реализовывалась на сайте оператора concert.ua, который также присоединился к проекту и внес через UNITED24 общую сумму сервисного сбора — все 100% собранных средств направлены на закупку машины для разминирования.

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"Год назад железнодорожники доказали свою способность молниеносно возвращать поезда на деоккупированные территории. Но перед запуском сообщения важно обезопасить инфраструктуру от остатков неразорванных снарядов и других взрывоопасных предметов. Поэтому все средства, собранные в рамках проекта "Билеты к Победе", перечисляются на направление “Гуманитарное разминирование” платформы UNITED24", ― рассказывает руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

Как уточняет "Укрзалізниця", проданные билеты этого проекта не имеют срока давности и могут быть активированы после освобождения Мариуполя, Донецка, Луганска, Симферополя. Направление в Крым было настолько популярно, что "Укрзалізниця" добавила еще один благотворительный рейс - в Севастополь. Наибольшее количество билетов было приобретено именно в Крым — 1747 штук.

"Билет на Поезд к Победе" - это символ веры в Вооруженные силы Украины, в то, что все украинские города будут освобождены. Мы очень благодарны всем донорам платформы из разных стран, которые внесли вклад и приобрели этот символический билет. Подавляющее большинство этих людей никогда не была в Украине, но, как написал нам один благотворитель из США: нет лучшего случая посетить вашу замечательную страну, чем проехаться «Поездом к победе» в украинский Крым", – говорит координатор UNITED24 Ярослава Гресь.

Напомним, к первой части проекта были присоединены четыре влиятельных участника — платформа UNITED24, "Укрзалізниця", Gres Todorchuk и concert.ua.

По словам основателя билетного оператора concert.ua Дмитрия Феликсова, первые 2000 билетов были распроданы за 24 часа. Кроме Украины билеты покупали люди из 12 стран. Больше всего из Германии, Испании и Великобритании.