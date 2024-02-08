В ходе недавнего визита в Украину вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель передал Государственной специальной службе транспорта Украины систему разминирования DOK-ING MV-10.

Этим актом помощи в гуманитарном разминировании украинских земель Евросоюз завершил предыдущий пакет поддержки, объявленный в феврале 2023 года, и дал символический старт новому проекту, о начале которого будет вскоре объявлено.

Программа удовлетворения насущных потребностей украинских государственных операторов противоминной деятельности, начиная от базового оборудования для управления разминированием и заканчивая пиротехническими автомобилями и роботизированными системами разминирования, положительно повлияла на техническое оснащение украинских пиротехнических подразделений.

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"Операторы противоминной деятельности берут на себя чрезвычайно опасную, но важную задачу по очистке освобожденных территорий от смертоносных мин, оставленных российскими агрессорами. Для нас это большая честь – сделать работу украинских саперов более безопасной и эффективной благодаря этому европейскому оборудованию. Вместе мы можем помочь спасти жизни и сделать вклад в лучшее будущее Украины", – сказал Высокий представитель ЕС, вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель.

Процесс разгрузки новенькой техники: DOK-ING MV-10 долго в Киеве не задержится – впереди много работы по разминированию территорий. Фото: Госспецтрансслужба

Наши инженеры-пиротехники уже имеют положительные примеры работы хорватских роботизированных машин DOK-ING MV-10 и MV-4. В основном они работают в подразделениях ГСЧС, ведущих гуманитарное разминирование территорий. Одновременно с машиной, ЕС включил в этот транш специальный учебный курс для операторов, которые будут работать на системе MV-10.

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Универсальные машины имеют заменяемые рабочие органы, что позволяет разнообразить пиротехнические операции. Спецслужба транспорта Украины получила машину с двойным рабочим органом. Пиротехники Госспецтрансслужбы уже дали ей собственное имя, назвав "Надеждой".

Ее назвали "Надеждой", вложив в имя машины с индексом MV-10 большие надежды и хорошие помыслы относительно будущего украинских земель. Скриншот: Авто24

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные, а также противотанковые мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы. Лучшая результативность применения такой техники на обработке больших территорий. Благодаря дистанционному управлению управлять им безопасно.

"Киллер мин" способен разминировать до 4000 квадратных метров в час, в том числе на крутых склонах. Однако это паспортная производительность, все зависит от плотности уложенных мин или взрывчатки. Поэтому показатель может быть меньше или даже немного больше указанной в паспорте характеристики.

Мощная 8-метровая в длину и почти трехметровая в ширину машина массой 20 тонн комплектуется дизельным двигателем Caterpillar C18 с потенциалом 766 л.с. с крутящим моментом двигателя 3495 Нм при 1400 об/мин. В зависимости от состояния поверхности земли и рельефа, расход топлива в операционном режиме может колебаться от 25 до 50 л/ч. Рабочая скорость также не будет стабильной из-за упомянутых выше условий – в пределах 0,5 – 3 км/ч.

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Есть еще одна особенность. MV-10 способна преодолевать водяной брод глубиной до 80 см и при этом вводить в работу фронтальную навеску разминирования. Таким образом, она сможет очищать дно от взрывоопасных предметов. Правда, скорость разминирования брода будет не очень высокой.

"Мы и в дальнейшем будем доставлять технику и оборудование для Государственной специальной службы транспорта, ведь это важно для разминирования территорий – домохозяйств и сельскохозяйственных земель. Это помогает людям возвращаться в свои дома. Это необходимо для развития экономики страны, для деятельности сельского хозяйства и развития промышленности, для вложения инвестиций", — заверил наших пиротехников директор Службы инструментов внешней политики Европейского Союза Петер Вагнер.