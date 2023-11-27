Прошедшая неделя обогатила Украину новой партией роботизированной техники разминирования, поступившей в рамках программы гуманитарного разминирования от Азербайджана и Кореи.

В первом случае спасателям Полтавской области досталась гусеничная машина механизированного разминирования Revival P. Она поступила от правительства Азербайджана.

Еще четыре машины разминирования MV-4 и MV-10 компании DOK ING наша ГСЧС получила от Корейского международного кооперативного агентства. В общем, как сообщил на своей странице в Telegram-канале Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, на очистку наших земель от взрывоопасных предметов уже пустили в действие 24 единицы такой техники.

Донат Азербайджана

Азербайджанский разминировщик противопехотных мин Revival P от компании Improtex Industries является прототипом противотанкового миноискателя Revival T. Он устойчив к 11 кг тротила и оснащен камерой видеонаблюдения 360° FPV. Изображение по эфиру подается на HD-экран диагональю 10 дюймов, установленный на пульте дистанционного управления оператора.

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Этого охотника за минами азербайджанцы разрабатывали для очистки заминированных территорий Карабаха. Техника работает при температуре -20° + 55°C. Самая отдаленная точка работы может находиться на расстоянии 2000 метров от поста дистанционной системы управления.

Производительность разминирования этой установки рассчитана на 4500 м2/час. Правда, результативность здесь паспортная, все зависит от плотности заминированного участка.

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Машина азербайджанского производства прошла испытания в зоне реальных боевых действий. Эта модель хорошо себя зарекомендовала в инженерных подразделениях службы спасения и оборонного ведомства Азербайджана в многомесячных испытаниях на полях Карабаха. Там техника противопехотного обезвреживания мин показала хорошую эффективность и получила положительно оценки экспертов.

Кстати, на Полтавщину прибыли специалисты завода, которые принимали непосредственное участие в тестировании Revival P на минных полях Карабаха. В Украине они проведут обучение операторов, которые будут работать на этой машине.

Донат Кореи

Переданные корейцами машины MV-4 и MV-10 будут работать в зоне ответственности пиротехнических подразделений Днепропетровской и Черниговской областей. Роботизированная система разминирования DOK-ING MV-4 является одной из самых известных в мире систем легкого разминирования.

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MV-10 также уникальна, поскольку имеет систему с двойным инструментом: спереди расположено инструментальное мотовило для обнаружения и обезвреживания мин, а сзади – румпелем. Машина также проверена в боевых условиях.

Двадцатитонная MV-10 прокладывает полосу разминирования шириной 2,45 м, пожирает мины даже на глубине 40 см. Ее операционная скорость держится в пределах 0,5 – 3 км/ч. Паспортная производительность разминирования в 4000 м²/ч, но на самом деле может быть меньше, поскольку рашисты очень обильно "засеяли" минами наши территории.

Поэтому более двух десятков таких машин наши саперы в операционном режиме не разгоняют до максимально высокой скорости, хотя мощные моторы имеют хороший потенциал. Здесь стоит Caterpillar C18 мощностью 766 л.с. с крутящим моментом 3495 Нм при 1400 об/мин.

Конечно, расход топлива здесь также поразительный – 25-50 л/ч, все зависит от нагрузки как на гусеничную ходовую и фронтальное мотовило, так и от плотности взрывоопасных зарядов.

В подборке использованы фото/видео производителей техники и ГСЧС Украины