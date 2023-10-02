Посольство Украины в Словакии объявило о завершении сбора денег на приобретение машины разминирования Božena-5.

Официальный старт совместному проекту со словацкими благотворителями наша дипломатическая служба в этой стране дала под стенами посольства 8 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Инициаторами сбора средств выступили словацкое объединение Mier Ukrajine и организация Darček pre Putina.

Наши дипломаты поддержали предложенный проект и присоединились к делу. За неполные пять месяцев деньги собрали. Последний платеж поступил 21 сентября, что стало знаковым намеком – Международный день Мира.

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Таким образом, заявленная цель о накоплении на спецсчете 650 000 евро для приобретения такой спецтехники была достигнута, о чем организаторы гуманитарной миссии официально заявили на совместном брифинге и рассказали о следующем этапе проекта.

Совместный отчет посольства Украины в Словакии и местных общественных организаций о собранных средствах на машину разминирования. Фото: посольство Украины в Словакии

На нынешней неделе будет заключено соглашение со словацким заводом The Way Industries, где производят знаменитые и известные всему миру машины разминирования "Божена". Предварительная договоренность с производителем уже есть. По словам гендиректора предприятия Йозефа Маринича, этот заказ будет выполняться вне очереди и уже к концу нынешнего года Božena-5 прибудет в Украину.

Такую машину сделают словаки для Украины на собранные благотворителями средства. Фото из открытых источников

В настоящее время в Украине уже работает 26 машин разминирования, их количество к концу 2023 года должно вырасти до 60 единиц. Одна из них будет изготовлена за деньги, предоставленные чуткими людьми, благотворительными организациями и волонтерскими движениями из Словакии, Чехии и других стран.