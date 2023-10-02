Посольство України у Словаччині оголосило про завершення збору грошей на придбання машини розмінування Božena-5.

Офіційний старт спільному проєкту зі словацькими благодійниками наша дипломатична служба у цій країні дала під стінами посольства 8 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ініціаторами збору коштів виступили словацьке об’єднання Mier Ukrajine та організація Darček pre Putina.

Наші дипломати підтримали запропонований проєкт і долучилися до справи. За неповні п’ять місяців кошти зібрали. Останній платіж надійшов 21 вересня, що стало знаковим натяком – Міжнародний день Миру.

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Таким чином, заявлена мета про накопичення на спецрахунку 650 000 євро для придбання такої спецтехніки була досягнена, про що організатори гуманітарної місії офіційно заявили на спільному брифінгу та розповіли про наступний етап проєкту.

Спільний звіт посольства України в Словаччині й тамтешніх громадських організацій про зібрані кошти на машину розмінування. Фото: посольство України в Словаччині

На нинішньому тижні буде укладено угоду зі словацьким заводом The Way Industries, де виготовляють знамениті та відомі усьому світу машини розмінування "Божена". Попередня домовленість з виробником уже є. За словами гендиректора підприємства Йозефа Маринича, це замовлення буде виконуватися поза чергою і вже до кінця нинішнього року Božena-5 прибуде в Україну.

Ось таку машину зроблять словаки для України на зібрані благодійниками кошти. Фото з відкритих джерел

Наразі в Україні уже працює 26 машин розмінування, їх кількість до кінця 2023 року має зрости до 60 одиниць. Одна з них буде виготовлена за гроші, що надали чуйні люди, благодійні організації та волонтерські рухи зі Словаччини, Чехії та інших країн.