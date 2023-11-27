Минулий тиждень збагатив Україну новою партією роботизованої техніки розмінування, що надійшла в рамках програми гуманітарного розмінування від Азербайджану та Кореї.

У першому випадку рятувальникам Полтавської області дісталася гусенична машина механізованого розмінування Revival P. Вона надійшла від уряду Азербайджану.

Ще чотири машини розмінування MV-4 та MV-10 компанії DOK ING наша ДСНС отримала від Корейського міжнародного кооперативного агентства. Загалом, як повідомив на своїй сторінці в Telegram-каналі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, на очищення наших земель від вибухонебезпечних предметів вже пустили в дію 24 одиниці такої техніки.

Донат Азербайджану

Азербайджанський розмінувальник протипіхотних мін Revival P від компанії Improtex Industries є прототипом протитанкового міношукача Revival T. Він стійкий до 11 кг тротилу та оснащений камерою відеоспостереження 360° FPV. Зображення по ефіру подається на HD-екран діагоналлю 10 дюймів, що встановлений на пульті дистанційного управління оператора.

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Цього мисливця за мінами азербайджанці розробляли для очищення замінованих територій Карабаху. Техніка працює при температурі -20° + 55°C. Найвіддаленіша точка роботи може перебувати на відстані 2000 метрів від поста дистанційної системи керування.

Продуктивність розмінування цієї установки розрахована на 4500 м2/год. Щоправда, результативність тут не стала, все залежить від щільності замінованої ділянки.

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Машина азербайджанського виробництва пройшла випробування в зоні реальних бойових дій. Ця модель добре себе зарекомендувала в інженерних підрозділах служби порятунку та оборонного відомства Азербайджану в кількамісячних випробуваннях на полях Карабаху. Там техніка протипіхотного знешкодження мін показала гарну ефективність і отримала позитивно оцінки експертів.

До речі, на Полтавщину прибули спеціалісти заводу, які брали безпосередню участь у тестуванні Revival P на мінних полях Карабаху. В Україні вони проведуть навчання операторів, котрі працюватимуть на цій машині.

Донат Кореї

Передані корейцями машини MV-4 та MV-10 будуть працювати у зоні відповідальності піротехнічних підрозділів Дніпропетровської та Чернігівської областей. Роботизована система розмінування DOK-ING MV-4 є однією з найвідоміших у світі робототехнічних систем легкого розмінування.

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MV-10 також унікальна, оскільки має систему з подвійним інструментом: спереду розташоване інструментальне мотовило для виявлення і знешкодження мін, а позаду – румпелем. Машина також перевірена в бойових умовах.

Двадцятитонна MV-10 прокладає смугу розмінування шириною 2,45 м, лускає міни навіть на глибині 40 см. Її операційна швидкість тримається в межах 0,5 – 3 км/год. Паспортна продуктивність розмінування о 4000 м²/год, але насправді може бути менше, оскільки рашисти дуже рясно "засіяли" мінами наші території.

Тому понад два десятки таких машин наші сапери в операційному режимі не розганяють до максимально високої швидкості, хоча потужні мотори мають гарний потенціал. Тут стоїть Caterpillar C18 потужністю 766 к.с. з крутним моментом 3495 Нм при 1400 об/хв.

Звісно, витрата палива тут також разюча – 25-50 л/год, все залежить від навантаження як на гусеничну ходову та фронтальне мотовило, так і від щільності вибухонебезпечних зарядів.

У добірці використано фото/відео виробників техніки та ДСНС України