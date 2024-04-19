Внедорожник получил комплектующие от Jaos, спортивные штрихи от Modellista и комплект для кровати от Toy Factory.

Выход на рынок Toyota Land Cruiser серии 250 в Японии сопровождается длинным списком дополнительных опций, позволяющим владельцам персонализировать внедорожник различными способами.

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Помимо оригинальных аксессуаров, предлагаемых Toyota, покупатели могут модифицировать экстерьер с помощью Jaos и Modellista или добавить кровать в интерьер с помощью комплекта для кемпера Toy Factory. И самое приятное то, что эти новые аксессуары можно заказать как опцию, установленную дилером, несмотря на то, что Jaos, Modellista и Toy Factory являются независимыми тюнерами.

Jaos коснулся вездеходной стороны Land Cruiser. Защитную пластину стоимостью 107 800 иен (698 долларов США), прикрепленную болтами к переднему бамперу, оснащен встроенными светодиодами и можно совместить с пластиной из нержавеющей стали стоимостью 37 400 иен (242 доллара США) для улучшенной защиты днища.

Комплекты также включают набор широких удлинителей крыльев за ¥92 400 ($598) и черные боковые подножки за ¥132 000 ($854). Кроме того, доступен набор 18-дюймовых легкосплавных дисков Jaos Tribe Cross производства Enkei. Новые колеса доступны в черном и золотом цветах и могут быть обуты в цепкие грязевые шины Yokohama Open Country. Наконец, набор брызговиков Jaos черного или красного цвета доступен за ¥35 200 ($228), хотя Toyota также предлагает альтернативы под брендом Land Cruiser.

Предлагается визуальный набор от Modellista для тех, кто считает дизайн Land Cruiser слишком простым. Отделка переднего и заднего бамперов делает внедорожник похожим на трансформера, особенно в сочетании с дополнительными светодиодами, установленными под фарами.

Профиль имеет удлинение крыльев, боковые молдинги, жабры в стиле Defender и новый комплект 20-дюймовых легкосплавных дисков, обутых в вездеходные шины. Тюнер также добавил большой задний спойлер и черную защитную отделку на дверях багажника. Кроме того, светодиодные противотуманные фары можно сменить на желтые для лучшей работы в плохую погоду. Что касается интерьера, Modellista добавляет подсветку панели приборов и подушку, которая выполняет роль сумки.

Если вы хотите украсить свой Land Cruiser 250 деталями Modellista, вам понадобится 204 600 иен (1325 долларов США) на бампер, 77 000 иен (499 долларов США) на дополнительные светодиоды, 132 000 иен (855 долларов США) на крылья, 55 000 иен ($356) за боковые молдинги, ¥33 000 ($214) за декоративные боковые жабры, ¥60 500 ($392) за задний спойлер и ¥480 700 ($3113) за комбинацию колес и шин.

Кемпер для Toyota Land Cruiser 250

Land Cruiser серии 250 имеет просторный салон, поэтому некоторые владельцы могут использовать его для своих приключений в кемпинге. Toy Factory предлагает двуспальную кровать для этих клиентов, стоимость которой составляет ¥305 800 ($1980). Четыре независимые подушки можно развернуть над багажником и сложенными сиденьями второго ряда с помощью деревянной рамы. Когда они не используются, подушки для кровати можно хранить в багажнике, оставляя достаточно места для другого багажа. Аналогичный комплект доступен для Land Cruiser 70 Series.

Чтобы повысить практичность Land Cruiser, Toyota имеет несколько собственных опций. Есть держатель для бутылок, урны для мусора, внутренний лоток для отделения для вещей на центральной консоли, охлаждающая коробка и мягкий лоток с соответствующими накладками для грузового отделения. Наконец, если багажник недостаточно большой для вашего комплекта, вы можете выбрать плоский багажник на крыше Toyota, который стоит 187 000 иен (1210 долларов США).

Если вам нужна помощь в навигации среди широкого спектра опций послепродажного обслуживания, Toyota имеет специальный веб-сайт со всеми доступными аксессуарами для серии Land Cruiser 250, собранными в группы. Надеемся, что некоторые из вариантов будут предложены на других рынках за пределами Японии в ближайшее время.