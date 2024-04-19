Позашляховик отримав комплектуючі від Jaos, спортивні штрихи від Modellista та комплект для ліжка від Toy Factory.

Вихід на ринок Toyota Land Cruiser серії 250 в Японії супроводжується довгим списком додаткових опцій, що дозволяє власникам персоналізувати позашляховик різними способами.

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Крім оригінальних аксесуарів, пропонованих Toyota, покупці можуть модифікувати екстер’єр за допомогою Jaos і Modellista або додати ліжко в інтер’єр за допомогою комплекту для кемпера Toy Factory. І найприємніше те, що ці нові аксесуари можна замовити як опцію, встановлену дилером, попри те, що Jaos, Modellista та Toy Factory є незалежними тюнерами.

Jaos торкнувся всюдихідної сторони Land Cruiser. Захисну пластину вартістю 107 800 ієн (698 доларів США), прикріплену болтами до переднього бампера, оснащено вбудованими світлодіодами та можна поєднати з пластиною з нержавіючої сталі вартістю 37 400 ієн (242 долари США) для покращеного захисту днища.

Комплекти також включають набір широких подовжувачів крил за ¥92 400 ($598) і чорні бічні підніжки за ¥132 000 ($854). Крім того, доступний набір 18-дюймових легкосплавних дисків Jaos Tribe Cross виробництва Enkei. Нові колеса доступні в чорному та золотому кольорах і можуть бути взуті в чіпкі грязьові шини Yokohama Open Country. Нарешті, набір бризковиків Jaos чорного або червоного кольору доступний за ¥35 200 ($228), хоча Toyota також пропонує альтернативи під брендом Land Cruiser.

Пропонується візуальний набір від Modellista для тих, хто вважає дизайн Land Cruiser занадто простим. Оздоблення переднього і заднього бамперів робить позашляховик схожим на трансформера, особливо в поєднанні з додатковими світлодіодами, встановленими під фарами.

Профіль має подовження крил, бічні молдинги, зябра у стилі Defender і новий комплект 20-дюймових легкосплавних дисків, взутих у всюдихідні шини. Тюнер також додав великий задній спойлер і чорне захисне оздоблення на дверях багажника. Крім того, світлодіодні протитуманні фари можна змінити на жовті для кращої роботи в погану погоду. Що стосується інтер’єру, Modellista додає підсвічування панелі приладів і подушку, яка виконує роль сумки.

Якщо ви хочете прикрасити свій Land Cruiser 250 деталями Modellista, вам знадобиться 204 600 ієн (1325 доларів США) на бампер, 77 000 ієн (499 доларів США) на додаткові світлодіоди, 132 000 ієн (855 доларів США) на крила, 55 000 ієн ($356) за бічні молдинги, ¥33 000 ($214) за декоративні бічні зябра, ¥60 500 ($392) за задній спойлер і ¥480 700 ($3113) за комбінацію коліс і шин.

Кемпер для Toyota Land Cruiser 250

Land Cruiser серії 250 має просторий салон, тож деякі власники можуть використовувати його для своїх пригод у кемпінгу. Toy Factory пропонує двоспальне ліжко для цих клієнтів, вартість якого становить ¥305 800 ($1980). Чотири незалежні подушки можна розгорнути над багажником і складеними сидіннями другого ряду за допомогою дерев’яної рами. Коли вони не використовуються, подушки для ліжка можна зберігати в багажнику, залишаючи достатньо місця для іншого багажу. Аналогічний комплект доступний для Land Cruiser 70 Series.

Щоб підвищити практичність Land Cruiser, Toyota має кілька власних опцій. Є тримач для пляшок, урни для сміття, внутрішній лоток для відділення для речей на центральній консолі, охолоджуюча коробка та м’який лоток із відповідними накладками для вантажного відділення. Нарешті, якщо багажник недостатньо великий для вашого комплекту, ви можете вибрати плаский багажник на даху Toyota, який коштує 187 000 ієн (1210 доларів США).

Якщо вам потрібна допомога в навігації серед широкого спектру опцій післяпродажного обслуговування, Toyota має спеціальний веб-сайт із усіма доступними аксесуарами для серії Land Cruiser 250, зібраними в групи. Сподіваємося, що деякі з варіантів будуть запропоновані на інших ринках за межами Японії найближчим часом.