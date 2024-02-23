Щодо японської марки ведеться розслідування. Toyota можуть заборонити випускати Land Cruiser 300 через невідповідність вихлопу.

Уряд Японії розглядає можливість заборони виробництва автомобільних двигунів. Співробітники міністерства транспорту можуть відкликати сертифікати деяких дизельних двигунів, а також оштрафувати автовиробника. Ситуація пов'язана із достовірністю данних, які давала державній установі дочірня фірма Toyota. При цьому компанія минулого тижня відновила відвантаження дизельних "трисотих".

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У шахрайстві звинувачується фірма Toyota Industries, яка повідомляла невірні показники викидів у кількох моделей дизельних двигунів. До списку агрегатів потрапили мотори, якими обладнають позашляховики Land Cruiser 300 та мінівени Hiace, а також інші автомобілі.

У ході розслідування уряд Японії встановив, що дизельні двигуни, встановлені на машинах, перевищують встановлені владою норми викидів. У зв'язку з цим міністерство транспорту може відкликати сертифікати даних моторів, що проведе до зупинки виробництва.

Наприкінці січня стало відомо, що компанія Toyota зберегла звання найбільшого автовиробника планети. За минулий рік бренд продав понад 11 мільйонів машин.