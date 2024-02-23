В отношении японской марки ведется расследование. Toyota могут запретить выпускать Land Cruiser 300 из-за несоответствия выхлопа.

Правительство Японии рассматривает возможность запрета производства автомобильных двигателей. Сотрудники министерства транспорта могут отозвать сертификаты некоторых дизельных двигателей, а также оштрафовать автопроизводителя. Ситуация связана с достоверностью данных, которые давала государственному учреждению дочерняя фирма Toyota. При этом компания на прошлой неделе возобновила отгрузки дизельных "трехсотых".

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В мошенничестве обвиняется фирма Toyota Industries, которая сообщала неверные показатели выбросов у нескольких моделей дизельных двигателей. В список агрегатов попали моторы, которыми оборудуют внедорожники Land Cruiser 300 и минивэны Hiace, а также другие автомобили.

В ходе расследования правительство Японии установило, что дизельные двигатели, установленные на машинах, превышают установленные властями нормы выбросов. В связи с этим министерство транспорта может отозвать сертификаты данных моторов, что проведет к остановке производства.

В конце января стало известно, что компания Toyota сохранила звание крупнейшего автопроизводителя планеты. За прошлый год бренд продал более 11 миллионов машин.