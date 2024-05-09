Автопарк взрывотехнических подразделений Национальной полиции Украины пополнился двумя десятками полноприводных автомобилей, приобретенных правительством Германии.

Машины адресно закуплены для решения логистических задач взрывотехников в прифронтовых регионах: транспортировка личного состава в зону разминирования должна быть комфортной, безопасной и быстрой. Вчера, 8 мая, техника передана в сводные отряды пиротехников.

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Поступило 18 внедорожников Toyota Land Cruiser и два пикапа Toyota Hilux. Если полноприводные машины типа pickup в силовые структуры поступают довольно часто, то кроссоверы 4х4 Land Cruiser для боевых подразделений закупаются реже.

"Эту помощь мы передаем через стабилизационный хаб, который организован при федеральном министерстве иностранных дел Германии. Сегодняшняя помощь на почти 550 тысяч евро потрачена на эти 20 машин. В 3-4 квартале мы планируем передать еще больше машин, которые частично будут финансироваться совместно с ЕС", – отметил старший консультант по вопросам стабилизации Томас Шнайдер.

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Помощь своевременная и крайне необходимая. Несмотря на высокую надежность и хороший моторесурс, автомобили пиротехнических подразделений довольно часто попадают под обстрелы и выходят из строя.

Как отмечают сами взрывотехники, большинство маршрутов таких автомобилей пролегает вне дорог, поэтому их вездеходные свойства крайне важны.

Фото: Нацполиция Украины