Toyota Land Cruiser 300 получил комплект тюнинга за 35 000 долларов

Японское ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, анонсировало новый проект. На этот раз тюнеры обратили внимание на полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

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Машина традиционно для Liberty Walk никаких технических доработок не получила, зато имеет радикально переработанный экстерьер. Правда, обвес обойдется по цене еще одного Land Cruiser 300.

В комплект входят новый передний бампер, накладки на колесные арки, большой спойлер, новый задний бампер с имитацией диффузора, фирменный капот и измененная решетка радиатора. Дополняют облик модели новые колеса, доступны в 22 или 24 дюймах.

Новый комплект Liberty Walk предложен в нескольких вариантах. За детали из пластика, армированного стекловолокном, нужно заплатить более 13 000 долларов, а элементы из армированного углеродным волокном пластика стоят уже почти 20 000 долларов.

Детали обвеса можно покупать отдельно, но тот, кто выберет набор полностью в сочетании с комплектом 24-дюймовых дисков, вынужден будет выложить почти 35 000 долларов – это выше стоимости базовой версии Toyota Land Cruiser 300 на рынке Японии.