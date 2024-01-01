Чи можна купити Toyota Prius за $25

Toyota Prius – надійний та економічний гібридний автомобіль, тож він ціниться на ринку вживаних авто. Навіть у США, де їх продали мільйони, ціни на вживані та пошкоджені Toyota Prius досить високі. І це попри величезні пробіги, які наїжджають їх власники.

Втім, з кожного правила є виключення. Так, на початку червня 2024 року майже не пошкоджена Toyota Prius 2010 модельного року була продана на аукціоні Copart всього за $25! Про це повідомляє сервіс статистики аукціонів AutoAstat. Чому така ціна? Відповідь проста – бо машину торгували аж на півночі Аляски!

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У проданої в Анкориджі (Аляска) Toyota Prius 2010 й насправді небагато пошкоджень – відірваний задній бампер та вирваний кусок переднього. Можливо, ще зачепило капот та фару. Пробіг, звичайно, немаленький – майже півмільйона кілометрів.

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Таке авто на вживаному ринку США коштує 8 500 тисяч доларів. Однак в Алясці битий “Пріус” виявився нікому не потрібним – торги закінчились на позначці 25 доларів. Щоправда, продавець цього авто не погоджується на цю ціну – він хоче як мінімум півтори тисячі.