На рынке электрифицированных автомобилей сейчас существуют разные типы гибридных авто: классические и подключаемые к сети (PHEV). Узнать об отличиях работы этих двух технологий вы сможете в этом материале

Путаница в вопросе гибридов является достаточно серьезной. Автопроизводители имеют определенную вину за это, ведь иногда не используют классификации, которые сами же придумали. Так, например, минивэн Chrysler Pacifica Hybrid на самом деле является гибридом, подключаемым к сети, хотя сам автопроизводитель называет его обычным гибридом (HEV).

Chrysler Pacifica Hybrid

Когда речь заходит о гибридах, подключаемых к сети – PHEV, путаницы становится еще больше, ведь у некоторых людей возникает вопрос: "а не все ли гибриды электрические?". Ответ прост – не совсем так. Правильно будет сказать, что гибрид представляет собой электрифицированное авто.

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Формально известный как Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV работает как гибрид, но его аккумулятор достаточно большой, чтобы вы могли его регулярно подключать к электросети. И здесь снова появляется повод для путаницы, ведь некоторые авто фанаты объединяют PHEV с полноценными электромобилями под общим термином "автомобили, подключаемые к электросети".

В этом тезисе есть доля правды, но электромобили должны быть подключены к электросети (без этого процесса их использование невозможно), тогда как PHEV-гибриды могут использовать свои двигатели внутреннего сгорания.

Что общего у классических и PHEV гибридов?

Ключевым в названиях этих технологий является слово Hybrid, и это указывает на то, что они разделяют основную инженерную философию. В обеих технологиях используется двигатель внутреннего сгорания и электрический мотор. К тому же в обеих технологиях электромотор используется во время старта с места, а затем начинает работать ДВС.

В обеих системах также активно используется технология рекуперативного торможения. Накопленная энергия во время торможения сохраняется в батарее, чтобы водитель при повторном нажатии на газ мог ее использовать.

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В чем отличие?

Отличие заключается в том, что в классических гибридах эта батарея – маленькая. Аккумуляторная батарея PHEV-гибридов примерно в 10-20 раз больше, чем аккумулятор гибрида. Дополнительная емкость позволяет проехать на полностью электрическом ходу от 30 до 100 км, в зависимости от размера батареи, веса и конфигурации автомобиля.

Mitsubishi Outlander PHEV

В отличие от классических гибридов, батарею PHEV надо подключать к сети. Отсюда и происходит сокращение P в аббревиатуре PHEV. Из-за этой особенности, гибриды, подключаемые к сети занимают среднее звено между чистыми электромобилями и автомобилями с ДВС.

Также PHEV- гибриды имеют преимущество над электромобилями в скорости зарядки батареи. Все потому, что их батарея хоть и больше той, что имеют классические гибриды, однако значительно меньше батареи электромобилей.

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Однако, большинство PHEV не поддерживают возможность зарядки на станциях быстрой зарядки с постоянным током. Все потому, что их батареи недостаточно большие, чтобы оправдать дополнительную стоимость и сложность этой технологии.

Вывод

Toyota Prius

Подытоживая, можно вывести простую формулу, какой именно гибрид выбрать. Если вы проезжаете большие расстояния с использованием ДВС, однако не имеете времени на постоянные зарядки батареи и не будете использовать весь запас хода исключительно на электричестве, то PHEV не для вас.

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Прекрасной альтернативой станет классический гибрид, который не требует постоянной зарядки, потому что не может обеспечить пробег исключительно на электрической тяге, а работает по принципу значительной экономии топлива с помощью использования электромотора.