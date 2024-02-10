Сейчас в автоиндустрии доминируют две тенденции: полная электрификация и переход на кроссоверы. Именно поэтому обычные гибридные седаны встречаются все реже. Но у них есть один существенный плюс - минимальный расход топлива.

Эксперты Autoblog создали подборку лучших гибридных седанов в 2024 году различных ценовых категорий и класса. Этот список содержит исключительно автомобили с классическим типом гибридной установки, так что вы не встретите в этом топе мягких и плагин-гибридов.

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Лучшие малые гибридные автомобили

Hyundai Elantra Hybrid



Elantra Hybrid 2023 года - один из лучших вариантов компактного гибрида. Кроме исключительной экономии топлива в 5 л/100 км, в зависимости от уровня комплектации, Elantra Hybrid выделяется тем, что дарит приятные впечатления от вождения. Все потому, что в отличие от своих конкурентов, Hyundai использует традиционную шести ступенчатую автоматическую коробку передач для своей гибридной системы.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla получила обновление в 2023 году, Мощность силовой установки все еще скромная и составляет 134 л.с., но более важным является добавление полного привода, что все еще относительно необычно среди малых седанов. Кроме того, основными преимуществами Toyota является ее доступность, а также показатель экономии топлива в 5,3 литра.

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Toyota Prius

Новый Prius имеет великолепный дизайн и недавно он завоевал звание "Лучший автомобиль в Северной Америке 2024". Передне приводная версия выдает 194 лошадиные силы, а полноприводная - 196.

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Лучшие гибридные автомобили среднего размера

Honda Accord

Accord имеет лучшие в своем классе задний ряд, багажник, управляемость и дизайн. Honda Accord является лучшим выбором среди семейных седанов среднего размера. К тому же гибрид демонстрирует отличный показатель расхода топлива – всего 5 литров на 100 км пути.

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Hyundai Sonata Hybrid

Хотя Accord Hybrid лидирует в сегменте, Hyundai Sonata Hybrid отстает от него лишь совсем немного. В то же время его смелый стиль и стильный интерьер хоть помогают ему выделяться в толпе, однако его дизайн может подойти не всем. Кроме дизайна, Sonata Hybrid отличается замечательными информационно-развлекательными технологиями и технологиями безопасности.

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Лучшие роскошные гибридные автомобили

Lexus ES 300h

Расход топлива в 5,3 литра на 100 км у большого роскошного седана это действительно что-то уникальное. Сейчас Lexus является единственным премиальным брендом, который сегодня продает обычные гибриды. ES 300h - является прекрасным выбором роскошного автомобиля для тех, кто предпочитает экономию топлива.

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Lexus LC 500h

Это замечательный роскошный GT с достаточно изысканным дизайном и качеством интерьера, чтобы компенсировать тот факт, что его мультимедиа является откровенно плохой. Несмотря на то, что 5,0-литровый V8 обычного LC 500 всегда будет занимать особое место в сердцах авто фанатов, нельзя отрицать, что LC 500h и его суммарный расход в 8 литров является приятной опцией для премиального авто.