Наразі в автоіндустрії домінують дві тенденції: повна електрифікація та перехід на кросовери. Саме тому звичайні гібридні седани зустрічаються все рідше. Але вони мають незаперечну перевагу - мінімальну витрату пального.

Експерти Autoblog створили підбірку найкращих гібридних седанів у 2024 році різних цінових категорій та класу. Цей список містить виключно автомобілі з класичним типом гібридної установки, отже ви не зустрінете у цьому топі м’яких та плагін-гібридів.

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Найкращі малі гібридні автомобілі

Hyundai Elantra Hybrid



Elantra Hybrid 2023 року — один із найкращих варіантів компактного гібрида. Крім виняткової економії палива в 5 л/100 км, залежно від рівня комплектації, Elantra Hybrid виділяється тим, що дарує приємні враження від водіння. Все тому, що на відміну від своїх конкурентів, Hyundai використовує традиційну шестиступінчасту автоматичну коробку передач для своєї гібридної системи.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla отримала оновлення у 2023 році, Потужність силової установки все ще скромна і становить 134 к.с., але важливішим є додавання повного приводу, що все ще відносно незвично серед малих седанів. Крім того, основними перевагами Toyota є її доступність, а також показник економії палива в 5,3 літри.

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Toyota Prius

Новий Prius має чудовий дизайн й нещодавно він завоював звання “Найкращий автомобіль в Північній Америці 2024”. Передньопривідна версія видає 194 кінські сили, а повнопривідна — 196.

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Найкращі гібридні автомобілі середнього розміру

Honda Accord

Accord має найкращі у своєму класі задній ряд, багажник, керованість та дизайн. Honda Accord є найкращим вибором серед сімейних седанів середнього розміру. До того ж гібрид демонструє чудовий показник витрати пального – усього 5 літрів на 100 км шляху.

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Hyundai Sonata Hybrid

Хоч Accord Hybrid лідирує в сегменті, Hyundai Sonata Hybrid відстає від нього лише зовсім трохи. Водночас його сміливий стиль і стильний інтер’єр хоч допомагають йому виділятися в натовпі, однак його дизайн може підійти не всім. Окрім дизайну, Sonata Hybrid вирізняється чудовими інформаційно-розважальними технологіями та технологіями безпеки.

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Найкращі розкішні гібридні автомобілі

Lexus ES 300h

Розхід пального в 5,3 літри на 100 км у великого розкішного седана це справді щось унікальне. Наразі Lexus є єдиним преміальним брендом, який сьогодні продає звичайні гібриди. ES 300h - є чудовим вибором розкішного автомобіля для тих, хто надає перевагу економії палива.

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Lexus LC 500h

Це чудовий розкішний GT із досить вишуканим дизайном і якістю інтер’єру, щоб компенсувати той факт, що його мультимедіа є відверто поганою. Попри те, що 5,0-літровий V8 звичайного LC 500 завжди буде займати особливе місце в серцях автофанатів, не можна заперечувати, що LC 500h і його сумарна витрата в 8 літрів є приємною опцією для преміального авто.