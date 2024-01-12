Lexus представляє модель, оснащену потужним трициліндровим двигуном на 300 к.с. Маленький LBX отримає восьмиступінчасту автоматичну коробку передач, яка дебютувала в 2024 GR Yaris.

Lexus LBX, випущений минулого року, є преміальним варіантом Yaris Cross. На Токійському автосалоні 2024 року підрозділ Toyota продемонстрував концепт на базі агрегату G16E-GTS.

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Менший за UX, доступний у Сполучених Штатах, LBX тепер має потужність 300 к.с. від 1,6-літрового двигуна з турбонаддувом. Рядний трициліндровий мотор видає 400 Нм крутного моменту. Цікаво, що концептуальний продуктивний кросовер також носить прізвисько Морізо, прізвисько голови Toyota Акіо Тойоди.

У той час як GR Corolla доступна виключно з шестиступінчастою механічною коробкою передач, пікантний LBX оснащений нещодавно розробленою восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Цей гідротрансформатор дебютував у 2024 GR Yaris на тому ж Токійському автосалоні в Японії цього тижня. Подібно до свого застосування в гарячому хетчбеку, трансмісія приводить в дію всі чотири колеса в маленькому кросовері.

Відомий під повною назвою Lexus LBX Morizo RR, шоу-кар від TAS розташований трохи ближче до дороги завдяки більш жорсткій підвісці. Він також має ширший кузов і 19-дюймові колеса, взуті в шини 235/45 R19. Інженери встановили передню підвіску MacPherson і задню на подвійних важелях, а також дискові гальма на всіх колесах. Він також має низку жовтих акцентів, як знак фірмового кольору Акіо Тойоди.

Високопродуктивний LBX принесе колосальне збільшення потужності порівняно зі звичайною версією, яка має мляву гібридну силову установку, що видає лише 134 к.с. і 185 Нм. Однак Lexus поки не сказав ні слова про потенційний запуск LBX Morizo RR у серійне виробництво.