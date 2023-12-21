Разом із оновленням гібрид Lexus UX змінив індекс із UX 250h на UX 300h. Він став потужнішим.

На ринок Японії виходить покращений UX 300h - так відтепер називається гібридний UX, якому "підвищили" індекс з 250 до 300 разом із додатком до потужності.

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Тепер віддача бензоелектричної силової установки складає 199 кінських сил замість 184 сил, а опціонально доступний і додатковий двигун на задній осі, який розвиває 41 силу замість колишніх семи сил. Продаж оновленого гібрида стартує на початку 2024 року.

Крім збільшення потужності, гібридний UX отримав і ряд інших поліпшень. Так, було підвищено жорсткість кузова, доопрацьовано амортизатори та гальмівну систему. Поліпшили шумоізоляцію, а система розпізнавання об'єктів на дорозі краще «бачить» мотоциклістів та велосипедистів. Салон теж оновили: з'явилася 12,3-дюймова панель приладів, а на центральному тунелі тепер встановлений джойстик, що не фіксується. Крім того, японцям запропонують нові варіанти обробки інтер'єру.

Модель має стійкий попит. З моменту появи на ринку в 2018 році UX розійшовся в кількості 340 тисяч екземплярів. Причому 90 відсотків із них — це електрифіковані версії (гібриди та електрокари).