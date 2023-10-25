Lexus уперше продемонструє два концепт-кари, LF-ZC і LF-ZL. Концепт електричного седана LF-ZC, є прототипом нової серійної моделі, випуск якої запланований на 2026 рік. LF-ZL представляє бачення брендом флагманського електричного кросовера.

Lexus презентує нові концептуальні моделі електромобілів на першому автосалоні Japan Mobility Show, що відбудеться у Токіо з 26 жовтня до 5 листопада.

Мета Lexus — до 2030 року стати брендом, що випускає виключно електромобілі для Європейського ринку, до 2035-го — і в усьому світі. Для досягнення цієї мети компанія використовуватиме нову модульну конструкцію автомобілів, впровадить передові виробничі технології і повністю перегляне програмне забезпечення своїх автомобілів.

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Наступне покоління електромобілів Lexus вирізнятиметься більш універсальними можливостями завдяки зменшенню розмірів і ваги всіх конструктивних елементів. Воно також отримає низку переваг завдяки постійному вдосконаленню “Характеру керування Lexus” (Lexus Driving Signature), яке йде пліч-о-пліч із розвитком нових технологій електрифікації. Нові концепт-кари — це втілення бачення Lexus’ом електромобілів, які поєднують у собі функціональність і красу без жодних компромісів.

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Витончені пропорції, низький центр ваги, просторий салон і дизайн Lexus LF-ZC демонструють еволюцію Lexus на шляху до електрифікації, а також викликають неперевершені емоції. Поєднуючи функціональність та естетику, його дизайн також натякає на захопливі враження від водіння.

Концепт LF-ZL пропонує зазирнути у майбутнє, де автомобілі, люди та навколишній світ стануть єдиним цілим. Досвід водіння стане індивідуальним для кожної окремої людини: автомобіль враховуватиме звички водія та пропонуватиме безпрецедентну персоналізацію при взаємодії. Ця флагманська модель покликана допомогти людям жити тим життям, яким вони хочуть, водночас роблячи позитивний внесок у своє безпосереднє оточення, навколишнє середовище та суспільство в цілому.

Обидва концепт-кари оснащено повністю цифровим інтелектуальним кокпітом нового покоління, який забезпечує інтуїтивно зрозумілий і швидкий доступ до основних елементів керування. Нова операційна система інтерфейсу, яка має назву Arene, дозволить постійно оновлювати функції, аби йти в ногу з розвитком систем безпеки та мультимедійних функцій.

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Під час розробки електромобілів наступного покоління інженери Lexus прагнуть поліпшити задоволення від водіння; зробити так, аби водій відчував себе одним цілим зі своїм електромобілем. Це містить використання властивих електромобілям інерційних характеристик, плавне керування тяговим зусиллям завдяки системі повного привода DIRECT4 (що вже представлена на поточному RZ 450e) та інтуїтивно зрозумілі відчуття від системи кермування steer-by-wire.

З розвитком операційної системи Arene Lexus прагне надавати персоналізований досвід водіння кожному водієві, приділяючи особливу увагу забезпеченню ідеального балансу між прискоренням, проходженням поворотів і гальмуванням. Мета — створити ідеальний автомобіль для кожного покупця завдяки синергії апаратного та програмного забезпечення.

Концепт Lexus LF-ZL

Лейтмотив дизайну «Провокаційна простота» є еволюцією унікальної ідентичності Lexus, де акцент зроблено на провокаційній зовнішності та вишуканому, простому дизайні. Віддаючи пріоритет аеродинамічним характеристикам і використовуючи відмінні риси та елементи, характерні для електромобілів, команда дизайнерів прагнула створити привабливу, компактну та низьку форму кузова, яка одразу створює відчуття емоційного захоплення.

Концепт має витончений силует, що звужується до задньої частини. Підкреслені розширені арки задніх коліс забезпечують баланс між аеродинамічними характеристиками і широкою поставою.

Веретеноподібний дизайн кузова, що розповсюджується на всі його елементи, символізує всеосяжну еволюцію функцій та дизайну Lexus завдяки електрифікації.

Функціональні елементи були перетворені на відмінні риси дизайну завдяки інтеграції аеродинамічних компонентів — повітрозабірників і випускних отворів. Результатом є привабливий зовнішній вигляд, що викликає емоції та забезпечує аеродинамічні характеристики без відчуття пересічності дизайну.

Зсунуте вперед розташування сидінь водія і переднього пасажира створює відчуття простору в салоні. Повністю пласка підлога і панорамний дах додають ще більше простору, роблячи салон несподівано відкритим, що не помітно ззовні.

Елементи керування, які раніше були розподілені по значній поверхні кокпіта, тепер об'єднані на цифрових панелях у межах досяжності рукою. Робочі функції, такі як перемикання передач, керування комплексом систем безпеки та допомоги водієві, а також вибір режиму руху, розташовані на лівій панелі. Інші елементи керування — аудіосистема, клімат-контроль та функції штучного інтелекту, згруповано праворуч.

Принцип керування «Погляд на дорозі» допомагає втілити дистанційна панель приладів, яка проєктує всю інформацію на лобове скло подібно до роботи проєкційного дисплея. Цифрові бічні дзеркала зводять до мінімуму зміщення фокусу та погляду, а також рухи головою, дозволяючи водієві стежити за ситуацією на дорозі з максимальною концентрацією.

Ультраширокий монітор навпроти переднього пасажирського сидіння можна використовувати для цифрових розваг і різноманітних мобільних додатків.

Lexus прагне приблизно збільшити запас ходу звичайних електромобілів майже вдвічі завдяки високопродуктивній батареї нового покоління (з призматичними елементами) і поліпшеній енергоефективності. Мета — зменшити занепокоєння водіїв щодо запасу ходу та допомогти насолоджуватися водінням незалежно від того, пересуваєтеся ви містом чи за його межами.

Поліпшені аеродинамічні характеристики та менша вага підвищують ефективність автомобіля та продуктивність батареї. Низький профіль батареї робить дизайн автомобіля більш гнучким, завдяки чому його силует виглядає привабливішим. Це також дозволяє забезпечити низький центр ваги для поліпшення динаміки. Висока густина енергії досягається завдяки спрощенню й ущільненню структури батареї.



Електромобілі Lexus нового покоління матимуть нову модульну структуру, що ділить кузов на три частини: фронтальну, центральну і задню. Це стане можливим завдяки гігакастингу (технології штампування великих елементів кузова), що забезпечить більшу свободу в створенні форм. Інтеграція елементів кузова підвищить його жорсткість, що сприятиме лінійній, природній динаміці автомобіля.

Розташування тягової батареї у центральній частині гарантує відсутність її впливу на передню та задню частини. Це також дозволяє інтегрувати досягнення в технологіях виробництва тягових батарей, роблячи майбутні розробки більш гнучкими.

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У процесі виробництва застосовуватиметься самокерована конвеєрна лінія, де автомобілі рухатимуться автономно на кожному етапі виробничого процесу. Автомобіль може їхати самостійно, застосовуючи лише тягову батарею, двигун, колеса і компоненти бездротового термінала. Відсутність конвеєрних стрічок виробничої лінії дозволить більш гнучко планувати заводи, скоротити час серійного виробництва і заощадити на інвестиційних витратах.