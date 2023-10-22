Компанії Benish GPS та «Тойота Україна» підписали договір про партнерство у сфері автозахисту.

Benish GPS на базі своїх охоронних продуктів розробила апаратно-програмний комплекс автобезпеки, який адаптовано під усі присутні на ринку моделі автомобілів Toyota та Lexus, в тому числі новинки 2023 року.

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Адаптована під особливості даних авто система дозволяє реалізувати на Toyota та Lexus максимум технологічних можливостей (найбільше серед всіх автобрендів).

Головні переваги системи:

багаторівнева система блокування (в залежності від комплектації системи автобезпеки);

охорона периметра автомобіля;

CAN-блокування двигуна;

управління центральним замком;

дистанційний безключовий автозапуск;

управління кришкою багажника;

блокування системи безключового доступу та ін.

Відтепер в кожному дилерському центрі Toyota та Lexus в Україні при купівлі автомобіля обов’язково зверніть увагу на автобезпеку і будьте спокійні за свій автомобіль 24/7.

Детальніше про супутникові системи автобезпеки Benish GUARD на сайті та за телефоном: +380 44 49 44 999.