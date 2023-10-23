Компании Benish GPS и Toyota Украина подписали договор о партнерстве в сфере автозащиты.

Benish GPS на базе своих охранных продуктов разработала аппаратно-программный комплекс автобезопасности, адаптированный ко всем присутствующим на рынке моделям автомобилей Toyota и Lexus, в том числе новинки 2023 года.

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Адаптированная под особенности данных авто система позволяет реализовать на Toyota и Lexus максимум технологических возможностей (больше, чем у всех автобрендов).

Главные преимущества системы:

многоуровневая система блокировки (в зависимости от комплектации системы автобезопасности);

охрана периметра автомобиля;

CAN-блокировка двигателя;

управление центральным замком;

дистанционный бесключевой автозапуск;

управление крышкой багажника;

блокировка системы бесключевого доступа и т.д.

Теперь в каждом дилерском центре Toyota и Lexus в Украине при покупке автомобиля обязательно обратите внимание на автобезопасность и будьте спокойны за свой автомобиль 24/7.

Подробнее о спутниковых системах автобезопасности Benish GUARD на сайте и по телефону: +380 44 49 44 999.