Lexus впервые демонстрирует два концепт-кара, LF-ZC и LF-ZL. Концепт электрического седана LF-ZC является прототипом новой серийной модели, выпуск которой запланирован на 2026 год. LF-ZL представляет видение брендом флагманского электрического кроссовера.

Lexus представит новые концептуальные модели электромобилей на первом автосалоне Japan Mobility Show, который состоится в Токио с 26 октября по 5 ноября.

Цель Lexus – к 2030 году стать брендом, выпускающим исключительно электромобили для Европейского рынка, к 2035-му – и во всем мире. Для достижения этой цели компания будет использовать новую модульную конструкцию автомобилей, внедрит передовые производственные технологии и полностью пересмотрит программное обеспечение своих автомобилей.

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Следующее поколение электромобилей Lexus будет отличаться более универсальными возможностями благодаря уменьшению размеров и веса всех конструктивных элементов. Оно также получит ряд преимуществ благодаря постоянному усовершенствованию "Характера управления Lexus" (Lexus Driving Signature), который идет бок о бок с развитием новых технологий электрификации. Новые концепт-кары – это воплощение видения Lexus'ом электромобилей, сочетающих в себе функциональность и красоту без компромиссов.

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Изящные пропорции, низкий центр тяжести, просторный салон и дизайн Lexus LF-ZC демонстрируют эволюцию Lexus на пути к электрификации, а также вызывают непревзойденные эмоции. Сочетая функциональность и эстетику, его дизайн также намекает на увлекательные впечатления от вождения.

Концепт LF-ZL предлагает заглянуть в будущее, где автомобили, люди и окружающий мир станут единым. Опыт вождения станет индивидуальным для каждого человека: автомобиль будет учитывать привычки водителя и будет предлагать беспрецедентную персонализацию при взаимодействии. Эта флагманская модель призвана помочь людям жить той жизнью, которой они хотят, в то же время внося положительный вклад в свое непосредственное окружение, окружающую среду и общество в целом.

Оба концепт-кара оснащены полностью цифровым интеллектуальным кокпитом нового поколения, который обеспечивает интуитивно понятный и быстрый доступ к основным элементам управления. Новая операционная система интерфейса, которая называется Arene, позволит постоянно обновлять функции, чтобы идти в ногу с развитием систем безопасности и мультимедийных функций.

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При разработке электромобилей следующего поколения инженеры Lexus стремятся улучшить удовольствие от вождения; сделать так, чтобы водитель чувствовал себя одним целым со своим электромобилем. Это включает в себя использование свойственных электромобилям инерционных характеристик, плавное управление тяговым усилием благодаря системе полного привода DIRECT4 (которая уже представлена на текущем RZ 450e) и интуитивно понятные ощущения от системы управления steer-by-wire.

С развитием операционной системы Arene Lexus стремится уделять персонализированный опыт вождения каждому водителю, уделяя особое внимание обеспечению идеального баланса между ускорением, прохождением поворотов и торможением. Цель – создать идеальный автомобиль для каждого покупателя благодаря синергии аппаратного и программного обеспечения.

Концепт Lexus LF-ZL

Лейтмотив дизайна «Провокационная простота» является эволюцией уникальной идентичности Lexus, где акцент сделан на провокационном облике и изысканном, простом дизайне. Отдавая приоритет аэродинамическим характеристикам и используя отличительные черты и элементы, характерные для электромобилей, команда дизайнеров стремилась создать привлекательную, компактную и низкую форму кузова, сразу создающую ощущение эмоционального восхищения.

Концепт имеет изящный силуэт, сужающийся к задней части. Подчеркнутые расширенные арки задних колес обеспечивают баланс между аэродинамическими характеристиками и широкой осанкой.

Веретенообразный дизайн кузова, распространяющийся на все его элементы, символизирует всеобъемлющую эволюцию функций и дизайна Lexus благодаря электрификации.

Функциональные элементы были превращены в отличительные черты дизайна благодаря интеграции аэродинамических компонентов – воздухозаборников и выпускных отверстий. Результатом является привлекательный внешний вид, вызывающий эмоции и обеспечивающий аэродинамические характеристики без ощущения заурядности дизайна.

Сдвинутое вперед расположение водительских сидений и переднего пассажира создает ощущение пространства в салоне. Полностью плоский пол и панорамная крыша добавляют еще больше простора, делая салон неожиданно открытым, что не заметно снаружи.

Элементы управления, ранее распределенные по значительной поверхности кокпита, теперь объединены на цифровых панелях в пределах досягаемости рукой. Рабочие функции, такие как переключение передач, управление комплексом систем безопасности и помощи водителю, а также выбор режима движения расположены на левой панели. Другие элементы управления — аудиосистема, климат-контроль и функции искусственного интеллекта, сгруппированы справа.

Принцип управления «Взгляд на дороге» помогает реализовать дистанционную панель приборов, которая проецирует всю информацию на лобовое стекло подобно работе проекционного дисплея. Цифровые боковые зеркала сводят к минимуму смещение фокуса и взгляда, а также движения головой, позволяя водителю следить за ситуацией на дороге с максимальной концентрацией.

Ультраширокий монитор напротив переднего пассажирского сиденья можно использовать для цифровых развлечений и разнообразных мобильных приложений.

Lexus стремится приблизительно увеличить запас хода обычных электромобилей почти вдвое благодаря высокопроизводительной батарее нового поколения (с призматическими элементами) и улучшенной энергоэффективности. Цель – уменьшить беспокойство водителей относительно запаса хода и помочь наслаждаться вождением независимо от того, передвигаетесь ли вы по городу или за его пределами.

Улучшенные аэродинамические характеристики и меньший вес повышают эффективность автомобиля и производительность батареи. Низкий профиль батареи делает дизайн автомобиля более гибким, благодаря чему его силуэт выглядит более привлекательным. Это также позволяет обеспечить низкий центр тяжести для улучшения динамики. Высокая плотность энергии достигается благодаря упрощению и уплотнению структуры батареи.



Электромобили Lexus нового поколения будут иметь новую модульную структуру, делящую кузов на три части: фронтальную, центральную и заднюю. Это станет возможным благодаря гигакастингу (технологии штамповки больших элементов кузова), что обеспечит большую свободу в создании форм. Интеграция элементов кузова повысит его жесткость, что приведет к линейной, естественной динамике автомобиля.

Расположение тяговой батареи в центральной части гарантирует отсутствие влияния на переднюю и заднюю части. Это также позволяет интегрировать достижения в технологиях производства тяговых батарей, делая будущие разработки более гибкими.

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В процессе производства будет применяться самоуправляющаяся конвейерная линия, где автомобили будут двигаться автономно на каждом этапе производственного процесса. Автомобиль может ехать самостоятельно, применяя только тяговую батарею, двигатель, колеса и компоненты беспроводного терминала. Отсутствие конвейерных лент производственной линии позволит более гибко планировать заводы, сократить время серийного производства и сэкономить на инвестиционных затратах.