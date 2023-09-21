Не обескураженная коммерческим провалом Mercedes X-Class на базе Nissan Navara, Toyota не исключает возможности выпуска роскошного пикапа под брендом Lexus.

Хотя модный грузовик пока не разрабатывается, премиум-подразделение Toyota не против шикарного утилитарного транспортного средства, если клиенты его захотят. Такую неожиданную информацию объявил главный инженер Lexus Такаши Ватанабе на пресс-конференции в Японии, во время которой он поделился несколькими интересными фактами.

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Руководство компании заявило, что если его производство будет разрешен, Lexus не будет базироваться на каком-либо существующем продукте Toyota. Следовательно, он не имел бы никакого отношения к таким машинам как Hilux, Tacoma или Tundra. Фактически у него вообще не было бы двигателя внутреннего сгорания, поскольку команда разработчиков сделала его чисто электрическим. Ватанабе отметил, что в то время как Toyota отвечает за пикапы, Lexus хочет удовлетворить привередливую аудиторию. Если достаточно людей оправдает разработку грузовика, это может произойти просто.

«Если со стороны потребителей возникнет сильная потребность… для того, чтобы Lexus выпустил или запустил пикап… это вопрос возможностей в будущем. Мы не будем отказывать (клиентам) в пикапе Lexus, но пока у нас нет подобных дискуссий», - сказал Такаши Ватанабе.

LM является ярким примером нетрадиционного Lexus, поскольку это минивэн. Высококлассный автомобиль для перевозки людей был запущен еще в 2019 как продукт, ориентированный на Китай, прежде чем он был представлен на других рынках. По иронии судьбы, оригинальный LM не продавался в Японии, хотя он там и производился. Модель второго поколения, представленная в начале этого года, будет доступна более чем в 60 странах, включая Японию, Австралию и некоторые европейские рынки.

В некоторой степени LFA также был непохож на любой другой Lexus к нему. Предварительно представленный в Electrified Sport Concept, EV-продолжение суперкара V10 будет выпущено позже этого десятилетия с имитацией механической коробки передач.