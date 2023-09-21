Не збентежена комерційним провалом Mercedes X-Class на базі Nissan Navara, Toyota не виключає можливості випуску розкішного пікапа під брендом Lexus.

Хоча модна вантажівка наразі не розробляється, преміум-підрозділ Toyota не проти шикарного утилітарного транспортного засобу, якщо клієнти його захочуть. Таку несподівану інформацію оголосив головний інженер Lexus Такаші Ватанабе під час прес-конференції в Японії, під час якої він поділився кількома іншими цікавими фактами.

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Керівництво компанії заявило, що якщо його виробництво буде дозволено, Lexus не буде базуватися на будь-якому існуючому продукті Toyota. Отже, він не мав би жодного відношення до таких машин як Hilux, Tacoma або Tundra. Фактично, у нього взагалі не було б двигуна внутрішнього згоряння, оскільки команда розробників зробила його суто електричним. Ватанабе зазначив, що в той час як Toyota відповідає за пікапи, Lexus хоче задовольнити вибагливу аудиторію. Якщо достатньо людей виправдає розробку вантажівки, це може просто статися.

«Якщо з боку споживачів виникне сильна потреба… у тому, щоб Lexus випустив або запустив пікап… це питання можливостей у майбутньому. Ми не будемо відмовляти (клієнтам) у пікапі Lexus , але наразі у нас немає таких дискусій», - сказав Такаші Ватанабе.

LM є яскравим прикладом нетрадиційного Lexus, оскільки це мінівен. Висококласний автомобіль для перевезення людей був запущений ще в 2019 році як продукт, орієнтований на Китай, перш ніж він був представлений на інших ринках. За іронією долі, оригінальний LM не продавався в Японії, хоча він там і вироблявся. Модель другого покоління, представлена на початку цього року, буде доступна в більш ніж 60 країнах, включаючи Японію, Австралію та деякі європейські ринки.

Певною мірою LFA також був несхожий на будь-який інший Lexus до нього. Попередньо представлений у Electrified Sport Concept, EV-продовження суперкара V10 буде випущено пізніше цього десятиліття з імітацією механічної коробки передач.