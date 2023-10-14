Lexus TX 2024 года будет иметь необычные подстаканники и снимаемую заднюю консоль.

Внутренняя атрибутика первого среднеразмерного трехрядного внедорожника Lexus полна сюрпризов. И хотя подстаканники за эти годы почти не изменились, автопроизводитель время от времени что-нибудь творчески фантазирует. В этот раз модель 2024 пополняют модульные емкости для бутылок и стаканов.

Они имеют немного странную форму – квадрата со скругленными углами, а также выдвижные кронштейны, которые надежно удерживают разнообразные чашки и бутылки. Однако уникальными их делает то, что подстаканник можно снять с центральной консоли.

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Если их убрать, то на центральной консоли появляется большое отделение для вещей. В Lexus заявили, что модульные подстаканники поддерживают "разнообразные стили использования". Для женщин это вообще шикарный амбар для хранения, куда можно положить небольшие кошельки, сумочку или какую-то мелочь. Своего рода автомобильная косметичка.

Подстаканники – не единственная причуда спереди, поскольку TX оснащен выдвижным зарядным устройством для смартфона. Если вам нужно немного больше места, вы можете отодвинуть лоток для беспроводной зарядки, чтобы открыть скрытое отделение под ним. Фото: СarsСoops

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Модели с капитанскими креслами второго ряда имеют "полуконсоль" с двумя съемными подстаканниками. Консоль можно легко снять с автомобиля, чтобы она служила мобильным подносом для хранения напитков и закусок во время кемпинга или просмотра спортивных соревнований. Когда вы закончите, просто сдвиньте лоток назад, и он зафиксируется на месте.

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Разработчики отмечают, что модульные подставки для чашек предназначены для предоставления клиентам разных вариантов, поскольку в этом случае владельцы могут иметь больше места.

И хотя TX является первым специально созданным Lexus для привередливых клиентов Северной Америки, они признали, что эта идея пришла из Японии: новизна соответствует миссии кроссовера по обеспечению места хранения и полезности.