Совершенно новый роскошный внедорожник Lexus TX 2024 года включился в борьбу за ценовую привлекательность среди трехрядных вездеходов и имеет все шансы стать победителем спроса.

Первый среднеразмерный трехрядный внедорожник Lexus с квадратным кузовом на основе автомобильных опор поражает конструкцией и дизайном. Еще больше привлекательности будущие владельцы получат от предлагаемых комфортных условий и перечня всевозможных технических новинок, как в конструкции, так и в обустройстве салона.

Во-первых, новичок гораздо дружественнее семьи, чем внедорожники предыдущих серий. Во-вторых, роскошный внедорожник стартует в продажах по разумной цене для своего сегмента. К моменту запуска будет доступно несколько версий TX, а третья появится позже.

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TX350 начального уровня оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 275 л.с. Модель TX500h F Sport Performance использует гибридизированную версию этого 2,4-литрового двигателя и дает большую общую мощность 366 л.с. Позже появится гибрид TX550h+, который сочетает в себе несколько электродвигателей с 3,5-литровым V-6 и будет выдавать на гора 406 л.с.

Каждый из этих вариантов TX подразделяется на более узкие уровни комплектации, при этом TX350 доступен в спецификациях Base, Premium и Luxury. При этом каждая версия предлагается с передним или полным приводом за дополнительные 1600 долларов.

TX станет не просто новой моделью, но и любимцем всей семьи, начиная с нынешней осени. Фото: Lexus

TX500h будет доступен только с полным приводом и в комплектациях Premium и Luxury. Правда, подробности по этой машине производитель пока не предоставляет.

Ценник и характеристики Lexus TX350

TX350: самый дешевый TX350 с передним приводом и без дополнительных опций стоит от 55 050 долларов США. Сидения для семи пассажиров стандартные, с регулировкой мощности в восьми положениях и обогревом спереди, а салон отделан искусственной кожей Lexus NuLuxe.

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В комплект входит бесконтактный ключ, двери багажника с электроприводом и датчиком громкой связи, шторки заднего бокового окна с ручным управлением, беспроводное зарядное устройство для телефона, 14-дюймовый сенсорный экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, стеклоочистители с датчиком дождя и система. безопасности Lexus Система активной безопасности System+ 3.0 (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система поддержания полосы движения, мониторинг слепых зон и автоматический дальний свет).

TX350 Premium: помимо предоставления доступа к ряду пакетов опций высшего класса, комплектация Premium добавляет в стандартную комплектацию уникальные 20-дюймовые колеса, панорамный люк, сиденья третьего ряда с электроприводом для сборки и наклона, а также вентиляцию обойдется в 1600 долларов.

TX350 Luxury: самый большой переход от модели TX350 Premium к Luxury – это кожа. Он заменяет искусственные вещи в меньших 350-х. Дополнительная стандартная оснастка включает "тематическое окружающее освещение", электрорегулировку передних сидений в 10 направлениях, подогрев задних сидений, подогрев руля и омыватели фар. Если вам нужны сиденья для шести пассажиров с капитанскими креслами второго ряда, вам придется перейти на эту спецификацию Luxury. Цена 60 950 долларов плюс 1 600 долларов за полный привод.

Динамика роста цен в соответствии с моделями, комплектацией и уровнем комфорта по всей линейке Lexus TX 2024

Ценник и характеристики TX500h F Sport Performance

TX500h Premium: стандартно поставляется с полным приводом и шестью пассажирскими сиденьями в соответствии с его пикантной атмосферой по сравнению с другими TX, хотя и обшитый искусственной кожей NuLuxe. Lexus рассыпает кучу деталей F Sport, от спортивных педалей до руля и темно-серых 22-дюймовых колес. В остальном он оснащен так же как TX350 Luxury, плюс подогрев и вентиляция сидений второго ряда и начинается с $69 350.

TX500h Luxury: для настоящей кожи вам понадобится TX500h Luxury за 72 650 долларов США, заменяющий NuLuxe настоящими вещами. Он также включает в себя подогрев руля, панорамный люк, аудиосистему Mark Levinson с 21 динамиком и уникальные 22-дюймовые колеса.

Роскоши здесь даже в стандартной комплектации достаточно, не говоря уже про Premium или Luxury. Фото: Lexus

Набор опций включает пакет Technology (12,3-дюймовый панельный экран, 360-градусная камера, автопарковка, цифровое зеркало заднего вида и проекционный дисплей, в зависимости от прилагаемой комплектации) по цене от 1050 до 2380 долларов США; пакет удобства за 895 долларов США (цифровой ключ, предупреждение о перекрестном движении спереди, помощь в пробках); и пакет Cold Area за 250 долларов США (размораживающий стеклоочиститель ветрового стекла, колесо с подогревом на моделях без оборудования).

По сравнению с Acura MDX, Audi Q7 и Infiniti QX60, цена на TX высока. Цена на Acura начинается с 51 045 долларов США, Infiniti – на 50 845 долларов, а Audi – на 60 695 долларов. Это ставит TX прямо в микс как убедительный вариант для покупателей.