Абсолютно новий розкішний позашляховик Lexus TX 2024 року включився у боротьбу за цінову привабливість з-поміж трирядних всюдиходів і має всі шанси стати переможцем попиту.

Перший середньорозмірний трирядний позашляховик Lexus з квадратним кузовом на основі автомобільних опор вражає конструкцією та дизайном. Ще більше привабливості майбутні власники отримають від тих комфортних умов, що пропонуються, та переліку усіляких технічних новинок, як у конструкції, так і в облаштуванні салону.

По-перше, новачок набагато дружний до сім’ї, ніж позашляховики попередніх серій. По-друге, розкішний позашляховик стартує в продажах з розумною ціною для свого сегмента. На момент запуску буде доступно кілька версій TX, а третя з’явиться пізніше.

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TX350 початкового рівня оснащений 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддувом потужністю 275 к.с. Модель TX500h F Sport Performance використовує гібридизовану версію цього 2,4-літрового двигуна та видає більшу загальну потужність 366 к.с. Пізніше з’явиться гібрид TX550h+, який поєднує в собі кілька електродвигунів із 3,5-літровим V-6 і видаватиме на-гора 406 к.с.

Кожен із цих варіантів TX підрозділяється на вужчі рівні комплектації, при цьому TX350 доступний у специфікаціях Base, Premium і Luxury. При цьому кожна версія пропонується з переднім або повним приводом за додаткові 1600 доларів США.

TX стане не просто новою моделлю, але й улюбленцем усієї сім'ї, починаючи з нинішньої осені. Фото: Lexus

TX500h буде доступний тільки з повним приводом і в комплектаціях Premium і Luxury. Щоправда, подробиць по цій машині виробник поки не надає.

Цінник та характеристики Lexus TX350

TX350: найдешевший TX350 з переднім приводом і без додаткових опцій коштує від 55 050 доларів США. Сидіння для семи пасажирів є стандартними, з регулюванням потужності у восьми положеннях і обігрівом спереду, а салон оздоблений штучною шкірою Lexus NuLuxe.

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У комплект входить безконтактний ключ, двері багажника з електроприводом і датчиком гучного зв’язку, шторки заднього бічного вікна з ручним керуванням, бездротовий зарядний пристрій для телефону, 14-дюймовий сенсорний екран, бездротові Apple CarPlay й Android Auto, склоочисники з датчиком дощу та система безпеки Lexus. Система активної безпеки System+ 3.0 (адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, система підтримки смуги руху, моніторинг сліпих зон і автоматичне дальнє світло).

TX350 Premium: окрім надання доступу до ряду пакетів опцій вищого класу, комплектація Premium додає в стандартну комплектацію унікальні 20-дюймові колеса, панорамний люк, сидіння третього ряду з електроприводом для складання й нахилу, а також вентиляцію обійдеться в 1600 доларів.

TX350 Luxury: найбільший перехід від моделі TX350 Premium до Luxury – це шкіра. Він замінює штучні речі в менших 350-х. Додаткове стандартне оснащення включає "тематичне навколишнє освітлення", електрорегулювання передніх сидінь у 10 напрямках, підігрів задніх сидінь, підігрів керма та омивачі фар. Якщо вам потрібні сидіння для шести пасажирів із капітанськими кріслами другого ряду, вам, до речі, доведеться перейти на цю специфікацію Luxury. Ціна 60 950 доларів, плюс 1 600 доларів за повний привід.

Динаміка зростання цін відповідно до моделей, комплектації та рівня комфорту по всій лінійці Lexus TX 2024

Цінник та характеристики TX500h F Sport Performance

TX500h Premium: стандартно поставляється з повним приводом і шістьма пасажирськими сидіннями відповідно до його пікантної атмосфери порівняно з іншими TX, хоча й обшитий штучною шкірою NuLuxe. Lexus розсипає купу деталей F Sport, від спортивних педалей до керма та темно-сірих 22-дюймових коліс. В іншому він оснащений так само як TX350 Luxury, плюс підігрів і вентиляція сидінь другого ряду, і починається з $69 350.

TX500h Luxury: для справжньої шкіри вам знадобиться TX500h Luxury за 72 650 доларів США, який замінює NuLuxe справжніми речами. Він також включає підігрів керма, панорамний люк, аудіосистему Mark Levinson з 21 динаміком та унікальні 22-дюймові колеса.

Розкоші тут навіть у стандартній комплектації достатньо, не кажучи вже про Premium чи Luxury. Фото: Lexus

Набір опцій включає пакет Technology (12,3-дюймовий панельний екран, 360-градусна камера, автопарковка, цифрове дзеркало заднього виду та проєкційний дисплей, залежно від комплектації, до якої він додається) за ціною від 1050 до 2380 доларів США; пакет зручності за 895 доларів США (цифровий ключ, попередження про перехресний рух спереду, допомога в заторах); і пакет Cold Area за 250 доларів США (розморожувач склоочисників вітрового скла, колесо з підігрівом на моделях без обладнання).

Порівняно з Acura MDX, Audi Q7 та Infiniti QX60, ціна на TX є високою. Ціна на Acura починається з 51 045 доларів США, Infiniti – на 50 845 доларів, а Audi – на 60 695 доларів. Це ставить TX прямо в мікс як переконливий варіант для покупців.