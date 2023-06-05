Преміальна версія Toyota Yaris Cross насамперед націлена на Європу, але продаватиметься й на інших ринках.

Чутки про модний Yaris Cross ходять роками, і тепер Lexus LBX представлено офіційно. Він базується на тій самій платформі GA-B, що й його брат Toyota, але має інший стиль, щоб краще відповідати мові дизайну Lexus як усередині, так і зовні.

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Довжина LBX становить 4190 міліметрів, ширина — 1825 мм, висота — 1545 мм, а колісна база — 2580 мм. Маленький Lexus із 18-дюймовими колесами в стандартній комплектації насправді трохи більший за Yaris Cross і важить 1280 кілограмів. Він буде пропонуватися з вибором між переднім і повним приводом, причому всі конфігурації будуть поставлятися виключно з безступінчатою трансмісією.

В основі LBX лежить гібридна силова установка, заснована на трициліндровому 1,5-літровому бензиновому двигуні. Він виробляє загальну потужність 134 кінські сили і максимальний крутний момент 185 Ньютон-метрів. Цього достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 9,2 секунди.

Усі версії останнього Lexus мають передню підвіску МакФерсон, а задня — торсіонна балка для моделей з переднім приводом і подвійний поперечний важіль, якщо ви обираєте повний привід. Технічні характеристики останнього ще не розголошені, але ми знаємо, що він додасть електричний двигун ззаду. Цікаво, що маленький кросовер має алюмінієвий капот, а також литі полімерні колісні арки, коромисла та нижні секції дверей для зниження ваги.

Всередині LBX може похвалитися 12,3-дюймовою повністю цифровою панеллю приладів з додатковим проєкційним дисплеєм, який поєднується з 9,8-дюймовим сенсорним екраном. Інформаційно-розважальна система підтримує як Apple CarPlay, так і Android Auto, але лише перший має бездротове підключення. Lexus знову об’єднався з Марком Левінсоном, який постачає звукову систему з 13 динаміками, яка постачається разом із сабвуфером.

LBX, оснащений повним приводом, швидше за все, буде менш практичним через додаткове обладнання, встановлене ззаду. Lexus зазначає, що не зробив жодних компромісів щодо якості та уваги, хоча це нова модель початкового рівня. LBX є першою моделлю компанії, розробка якої в основному відбувалася в Європі.

Виробництво заплановано на кінець цього року, а продаж у Європі та на інших ринках заплановано на початку 2024 року.