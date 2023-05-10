Компанія Lexus показала першу фотографію нового кросовера TX. Модель вийде на ринок вже 2023 року.

Чутки, які ходили останнім часом, виявились правдою — Lexus справді готує розширення модельної лінійки за рахунок нового кросовера. Автомобіль отримає нове для марки ім'я TX і стане одним із флагманів бренду як мінімум з погляду своїх розмірів та, ймовірно, оснащення.

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Очікується, що нова модель стане більш розкішним варіантом показаного в квітні 2023 повнорозмірного кросовера Toyota Grand Highlander, який вийде на ринок влітку поточного року.

Жодної офіційної інформації про новий Lexus немає, оскільки японський автовиробник поки що обмежився єдиним тизером. На зображенні показана задня частина кузова, в якій можна побачити контури того ж Toyota Grand Highlander.

Ні натяків на технічні характеристики, ні навіть дати презентації нової моделі марка не оприлюднила. Судячи з інсайдерських даних, які з'явилися раніше, до лінійки модифікацій увійдуть версія з бензиновим двигуном TX 350, гібридна версія TX 500h і гібрид TX 550h+, що підключається.

У модельній гамі новинка замінить подовжений Lexus RX L, який випускається з 2017 року і в новому поколінні не отримає наступника. Очікується, що з технічної точки зору Lexus TX повторить Toyota Grand Highlander, але матиме повністю свій кузов і салон з більш розкішним оздобленням та багатим оснащенням.