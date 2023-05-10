Компания Lexus показала первую фотографию нового кроссовера TX. Модель выйдет на рынок уже в 2023 году.

Ходящие в последнее время слухи оказались правдой — Lexus действительно готовит расширение модельной линейки за счет нового кроссовера. Автомобиль получит новое для марки имя TX и станет одним из флагманов бренда как минимум с точки зрения своих размеров и, вероятно, оснастки.

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Ожидается, что новая модель станет более роскошным вариантом показанного в апреле 2023 года полноразмерного кроссовера Toyota Grand Highlander, который выйдет на рынок летом текущего года.

Никакой официальной информации о новом Lexus нет, поскольку японский автопроизводитель пока ограничился единственным тизером. На изображении показана задняя часть кузова, в которой можно увидеть контуры того же Toyota Grand Highlander.

Ни намеков на технические характеристики, ни даже дать презентации новой модели марка не обнародовала. Судя по появившимся ранее инсайдерским данным, в линейку модификаций войдут версия с бензиновым двигателем TX 350, гибридная версия TX 500h и подключаемая гибрид TX 550h+.

В модельной гамме новинка заменит удлиненный выпускаемый с 2017 года Lexus RX L и в новом поколении не получит преемника. Ожидается, что с технической точки зрения Lexus TX повторит Toyota Grand Highlander, но будет полностью иметь свой кузов и салон с более роскошной отделкой и богатой оснасткой.