В новом поколении RX сохранена ДНК Lexus – высокое качество, комфорт и бесшумность. Кроме того, конструкторы усилили впечатление от управления RX.

В 1998 году первое поколение RX положило начало рыночному сегменту кроссоверов премиумкласса. С тех пор RX постоянно развивался, в частности, в 2005 году Lexus RX 400h стал первым в мире гибридным автомобилем премиумкласса.

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Новый RX будет иметь три силовых агрегата по выбору: два электрифицированных и один бензиновый. Гибрид RX 350h позиционируется как эффективная альтернатива дизельным и бензиновым силовым агрегатам меньшего объема. А для клиентов, которые ценят увлекательную динамику, Lexus предлагает RX 500h — свой первый мультиступенчатый гибрид с турбодвигателем, оснащенный системой полного привода DIRECT4.

Помимо электрифицированных версий, Lexus также предлагает модель RX 350 с 2,4-литровым бензиновым турбодвигателем. При этом его технические характеристики превосходят текущий 3,5-литровый агрегат.

Дизайн и комплектации

Миссия команды дизайнеров экстерьера заключалась в том, чтобы придать новому RX уникальную идентичность благодаря пропорциям, подчеркивающим его динамичность.

Для дизайна моделей новой эры от Lexus характерен веретенообразный корпус автомобиля, стиль которого унаследован от фамильной радиаторной решетки. Сама решетка была переосмыслена и имеет вид бесшовного блока, интегрированного в кузов по краям. Новые тонкие фары и расширенный на 15 мм передний путь подчеркивают низкий центр тяжести автомобиля.

Если взглянуть на автомобиль сбоку, то заметно, что передняя часть капота была приподнята, а нижний край заднего стекла опущен по сравнению с предыдущим поколением RX. Это уменьшает область свыше колес, добавляя солидности внешнему виду автомобиля.

Новый RX имеет ту же общую длину, что и текущая модель, однако капот был удлинен, передняя стойка сдвинута назад, а колесная база увеличена на 60 мм. Рельефные поверхности на дверных панелях, расширенные задние крылья и 21-дюймовые колеса создают динамичность и надежное сцепление с дорогой.

Характерная для RX «плавающая крыша», образуемая благодаря затемнению задних стоек, была не только сохранена, но и усилена за счет более выразительного трехмерного дизайна. Задняя часть автомобиля передает общее ощущение мощности благодаря более короткому свесу, более широкому пути (+45 мм) и плавному переходу от выпуклости крыльев к задним фонарам. Задние комбинированные фонари – это сплошная световая полоса, охватывающая всю ширину автомобиля и огибающая углы, чтобы сделать его визуально шире.

Для нового поколения RX доступны девять цветов кузова, включая новый «Медный» (Sonic Copper). При нанесении этой краски используется самая современная технология Lexus, благодаря которой достигается более яркий блеск с глубоким контрастом.

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Свет

В комплектациях высшего уровня установлены тонкие тройные светодиодные фары, оборудованные адаптивной системой дальнего света BladeScan (AHS), а на других комплектациях — одинарные светодиодные фары ближнего и дальнего света. Они расположены над дневными ходовыми огнями, имеющими более выразительный трехмерный силуэт. Дневные ходовые огни в комплектациях более высокого уровня имеют функцию плавного включения. Их выделяют также секвентальные указатели поворотов, имеющие эффектный вид.

Передние противотуманные фары и лампы поворотов почти незаметны благодаря тому, что встроены в лицевые панели и низко в переднем бампере.

Комбинированные задние фонари расположены в виде L-образной сплошной световой полосы, охватывающей всю ширину автомобиля и огибающей углы, усиливая мощный дизайн и подчеркивая новую надпись LEXUS.

Аэродинамика

Визуальная привлекательность наружного дизайна сочетается с аэродинамической эффективностью. Среди элементов, влияющих на аэродинамику, следует назвать задний спойлер аэродинамической формы со специальным расположением, сливающийся с кузовом боковой молдинг и дополнительные плавники на нижней кромке заднего бампера, которые уменьшают турбулентность воздушного потока за задними колесами.

Защита двигателя с рифленой поверхностью создает воздушные вихри при движении автомобиля, усиливая ощущение надежного контакта с дорогой. Каждая версия линейки RX имеет большую площадь нижней плоской крышки и плоские теплозащитные экраны, образующие ровное днище для более плавного прохождения потока воздуха.

F SPORT: особенности дизайна

Версии F SPORT и F SPORT PLUS отличаются эксклюзивными элементами внутри и снаружи. Среди внешних элементов: специальные 10-спицевые 21-дюймовые черные легкосплавные диски с матовой или глянцевой поверхностью, черные рейлинги на крыше и наружные зеркала, радиаторная решетка с характерным черным сетчатым рисунком, передний и задний бамперы F SPORT, значок F дополнительные черные молдинги из нержавеющей стали на дверях и бамперах. Для комплектаций F SPORT и F SPORT PLUS доступны шесть цветов кузова, среди которых новый «Медный» (Sonic Copper).

Кроме дизайнерских элементов, в этих комплектациях реализовано и дополнительные аэродинамические особенности. Так, нижняя кромка переднего бампера имеет форму, обеспечивающую более высокую прижимную силу, а дополнительные молдинги колесных арок отвечают за понижение давления внутри бампера и регулируют поток воздуха вокруг передних колес.

Салон F SPORT и F SPORT PLUS отличается рулевым колесом и рычагом переключения передач, отделанными перфорированной кожей, особой приборной панелью, алюминиевыми спортивными педалями, накладками на пороги с логотипом F SPORT и спортивными передними сиденьями, украшенными черной или игрой. Декоративные вставки салона выполнены из темного алюминия с рисунком в виде горизонтальных линий, что придает поверхности объем и текстуру.

Внутренний дизайн

Салон RX говорит о роскоши средствами простоты. Подход «меньше значит больше» лишает излишних деталей в пользу современного интерьера с незапятнанными поверхностями. Результатом эволюции дизайна Lexus является ощущение открытого пространства, благополучия, уюта и комфорта.

В салоне можно заметить элементы, демонстрирующие роскошную ручную работу мастеров такума. Даже такая деталь, как звук открывания и закрывания дверей, стала предметом пристального внимания мастеров Lexus.

Простоту нового дизайна можно заметить в плавной форме передней панели, переходящей в элементы двери. Оснащение дверей автомобиля новой системой электронного запирания и открывания/закрывания дверей e-latch позволило опустить внутренние ручки ниже, а верхнюю часть дверных панелей изогнуть, образовав естественное продолжение приборной панели.

RX доступен с новой увеличенной панорамной крышей с открывающейся передней частью. Чтобы обеспечить лучший обзор с задних сидений, центральная перекладина имеет минимально возможную ширину, что не влияет на прочность и безопасность при столкновении.

Кокпит «Тазуна»

Цель водителя, спроектированная по концепции «Тазуна», — рационализировать расположение элементов управления, простоту их использования и обеспечить легкий доступ к источникам информации — все для того, чтобы внимание водителя было сосредоточено на управлении и дороге.

Дизайн кокпита позволяет водителю наслаждаться более глубокой, более интуитивной связью со своим автомобилем. Философию «Тазуна» можно заметить в таких элементах, как новая мультимедийная система с большим 14-дюймовым сенсорным экраном и физическими кнопками для наиболее часто используемых функций, что минимизирует движения головы водителя. Модульная конструкция и расположение основных источников информации – циферблатов, дисплея центральной консоли и проекционного дисплея (доступен только в комплектациях более высокого уровня) – означает, что водителю достаточно лишь немного сместить взгляд, чтобы получить всю нужную информацию.

Настоящий кроссовер

Внутренняя компоновка RX – это компоновка настоящего кроссовера, обеспечивающая необходимую практичность, удобство и адаптивность. Основные преимущества, такие как низший центр тяжести (-15 мм), увеличенная колесная база (2 850 мм — +60 мм) и более широкая колея (спереди +15 мм, сзади +50 мм), были достигнуты за счет использования платформы GA-K . Причем общая длина осталась такой же, как у текущего RX (4890 мм).

Поле зрения водителя увеличено, чтобы обеспечить первоклассную обзорность для более надежного и более комфортного вождения. Это достигнуто благодаря новому эргономичному дизайну области вокруг передних стоек, что обеспечивает наилучший обзор при прохождении поворотов. Кроме того, приподнятый передний край капота, позволяющий легче оценивать габариты передней части автомобиля, а также оптимизация высоты центральной выпуклости капота помогают лучше отслеживать положение автомобиля в полосе движения. Тонкие задние стойки обеспечивают лучшую обзорность сзади, в частности при выезде на скоростную магистраль.

Конструкция автомобиля также обеспечивает больше места для ног пассажиров на задних сиденьях и лучший обзор как по бокам, так и спереди, чему способствует более низкая линия окон автомобиля и более широкое поле обзора спереди. Садиться на заднее сиденье стало удобнее благодаря более низкой высоте посадки.

Багажное отделение по емкости такое же, как у RX предыдущего поколения, несмотря на то, что новая модель имеет более короткий задний свес. Это стало возможным благодаря продуманным конструктивным решениям, среди которых меньше толщина двери багажного отделения и меньшая высота загрузки. Объем багажного отделения по стандарту VDA составляет 612 литров с приподнятыми спинками задних сидений. Это обеспечивает достаточно места для перевозки четырех 9,5-дюймовых сумок для гольфа или двух 77-литровых и двух 63-литровых чемоданов. Также имеется дополнительный простор для инструментов и мелких предметов. Рейлинги на крыше позволяют установить такие аксессуары, как багажные боксы или крепеж для велосипедов. Рейлинги совместимы с панорамной крышей (доступен только в комплектациях более высокого уровня).

Обивка и отделка

Новый RX – это первая модель Lexus, предлагаемая с обивкой, в которой не используются продукты животного происхождения, но выглядит и чувствуется она как кожа. Она оснащена сиденьем, рулем и рычагом переключения передач в комплектациях низшего уровня.

Варианты цветовых решений для комплектаций среднего уровня включают в себя новые оттенки «Темная сепия» (Dark Sepia), «Песочно-серый» (Ammonite Sand) и «Коричневый» (Hazel) с черными вставками. Они доступны и для салонов из семианилиновой кожи в комплектациях высшего уровня, где также предлагаются декоративные вставки из дерева: Черный матовый орех (Ash Sumi Black) и Темный бамбук (Dark Bamboo).

На дверных панелях и плечевой зоне сидений нанесен новый тисненый L-образный узор, создающий эффект тени и света, вдохновленный эстетикой традиционного японского искусства кагери («темная тень»).

Динамическое управление

Важным элементом новой эры развития бренда Lexus является создание естественной связи между водителем и автомобилем, то есть диалога, в котором автомобиль точно реагирует на действия водителя, а водитель всегда чувствует себя уверенно, комфортно и контролирует ситуацию. Это «Характер управления Lexus» – отличительная черта всех новых моделей Lexus, в том числе RX.

Благодаря внедрению платформы Lexus Global Architecture GA-K удалось добиться более низкого центра тяжести, улучшенных инерционных характеристик, снижения массы (до 90 кг по сравнению с предыдущим поколением) и повышения жесткости кузова – элементов, играющих центральную роль в подъеме динамических характеристик модели на новый уровень.

Жесткость кузова

Жесткость, свойственная платформе GA-K, оказывает непосредственное влияние на качество езды, гарантируя быстрый отклик, надежную управляемость и комфорт.

Хотя эта платформа также используется в новом Lexus NX, для RX она получила ряд усовершенствований. Изменения позволили увеличить колесную базу, установить дополнительную перекладину и дополнительные распорки для подвески. Это усиливает жесткость кузова и позволяет более точно настроить подвеску.

Меры обеспечения большей жесткости скручивания также включают бесшовную кольцевую структуру в задней части. Конструкционные соединения были усилены за счет более широкого использования клея (дополнительные 2,6 м по сравнению с RX предыдущего поколения), поворотной лазерной сварки и новой технологии точечной сварки с малым шагом. В общей сложности длина сварных швов выросла на 7,4 м. Использование пеноматериала высокой жесткости в каркасе вокруг двери багажного отделения обеспечивает легкое, однако эффективное усиление общей конструкции.

Продолжая воплощать инновации, представленные в новом поколении NX, инженеры Lexus оборудовали новый RX двойным замком капота. Это улучшает общую жесткость передней части автомобиля, а также обеспечивает понижение уровня шумов и вибраций во время движения на высокой скорости.

Меры по снижению массы

В новом RX инженеры Lexus использовали новые материалы, чтобы снизить массу автомобиля без ущерба для целостности конструкции или его характеристик.

Примечательно, что толщина продольных балок рамы и боковых дверей была уменьшена, а для некоторых компонентов, например центральной стойки, была использована высокопрочная сталь и сталь горячей штамповки.

Дальнейшее снижение веса было достигнуто за счет замены материала передних крыльев из стали на алюминий. Это помогло улучшить распределение веса автомобиля между передней и задней частями. Материал крышки заливной горловины топливного бака и зарядного порта (только для версии RX 450h+) был заменен из стали на полимер.

Меры борьбы с шумом и вибрацией

Комфорт и тишина в салоне всегда были приоритетом в разработке нового поколения RX. В частности, инженеры стремились добиться приятного звука закрытия двери без нежелательного шума, уменьшения гула во время работы трансмиссии на холостом ходу, уменьшения дорожного шума, особенно при изменении поверхности движения.

Для создания идеального звука закрывания двери нежелательный высокочастотный шум был устранен за счет детальных изменений конструкции и использования материала с высоким демпфированием. Гул удалось уменьшить с помощью подавления вибрации ветрового стекла и задней двери, а использование поглощающих вибрации клеевых соединений на крыше и панелях боковой двери позволило уменьшить проникновение дорожного шума внутрь салона.

Дальнейшее использование шумоизоляционных материалов способствовало созданию тишины в салоне. Теперь это место, в котором можно наслаждаться спокойным разговором. Также были реализованы меры по уменьшению аэродинамических шумов, образующихся вокруг передних стоек и наружных зеркал заднего обзора.

Подвеска

Переосмысление конструкции подвески имело целью обеспечить хорошее чувство руля, устойчивость автомобиля и осанку, на которую не влияют внешние помехи.

Спереди устанавливается новая подвеска типа МакФерсон, которая была усовершенствована для обеспечения комфорта при вождении и линейного отклика на повороты руля водителем. Она характеризуется лучшим поглощением ушибов и вибрации от неровностей дорожного покрытия. Чтобы достичь этого, потребовалась комплексная доработка всех ключевых узлов, включая компоновку и эксплуатационные характеристики рычагов, втулок и амортизаторов.

На задней оси устанавливается новая многорычажная подвеска, разработанная для лучшей поперечной стойкости и работы с высоким крутящим моментом. Акцент на улучшенной жесткости компонентов способствовал лучшей реакции на управление. Все это дарит водителю чувство уверенности в поведении задней части автомобиля во время движения.

Регулировка жесткости подвески

Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS), доступная в комплектациях LUXURY, F SPORT, F SPORT PLUS, обеспечивает независимую регулировку жесткости подвески на каждом колесе. Это гарантирует более комфортную езду по неровным поверхностям, большую жесткость амортизаторов при прохождении поворотов и устойчивость при движении по прямой дороге.

По сравнению с аналогичной системой на RX предыдущего поколения диапазон изменения жесткости был увеличен, поэтому теперь AVS эффективна на еще более широком диапазоне качества дорожного покрытия и во время различных режимов движения. Точная регулировка жесткости амортизаторов обеспечивает более плавную реакцию на изменение качества дороги. Реакция становится более быстрой, обеспечивая лучший контроль и уменьшая крены кузова.

Водитель может выбирать между двумя режимами работы системы. Режим Normal обеспечивает превосходный баланс между реакциями на действия водителя и комфортом вождения, режим Sport придает приоритет лучшим реакциям руля и устойчивости и чаще использует большую жесткость амортизаторов.

Тормозная система

В гибридных версиях нового RX используется новая тормозная система с электронным управлением AHB-G. Эта система обладает высокопроизводительным мотором привода насоса, который в случае необходимости быстро создает давление в системе, что обеспечивает естественное чувство торможения, управляемость и отклик на действия водителя. Распределение тормозного усилия между передними и задними колесами контролируется независимой регулировкой давления, помогая кузову автомобиля сохранять стабильное положение при торможении, избегая чрезмерной «поклевки». Одним из усовершенствований системы стал новый демпферный механизм тормозной педали, обеспечивающий плавность ее работы и контроль.

Комплектации F SPORT и F SPORT PLUS оснащены увеличенными передними тормозными дисками диаметром 400 мм и новыми 6-поршневыми алюминиевыми моноблочными суппортами с оппозитным расположением цилиндров. Новые суппорты отличаются не только черным цветом и логотипом Lexus, но и высокой жесткостью. Они позволили использовать большие тормозные колодки и равномерное давление на них при торможении. Водитель заметит преимущества линейного, прямого и стабильного торможения, а также стойкости к перегреву.

Бензиновые модели RX 350 оснащены тормозной системой с оптимизированными характеристиками вакуумного усилителя и главного цилиндра, обеспечивающими превосходное тормозное усилие, контроль и отзыв.

Контроль положения кузова во время торможения

Система контроля положения кузова во время торможения (VBPC) от Lexus – это первая в мире система, дающая уверенность за рулем, обеспечивая чувство линейности торможения и надежного контакта всех четырех колес с дорогой.

Она устанавливается на гибридных версиях RX 450h+ и RX 350h и регулирует распределение тормозных усилий между передними и задними колесами в зависимости от усилия на тормозной педали и вертикального перемещения в подвеске. Это уменьшает продольный крены, поддерживая стабильное положение кузова автомобиля.

На версии RX 500h за это отвечает система полного привода DIRECT4.

Всеколесное управление

На версии RX 500h F SPORT PLUS установлена система всеколесного управления (DRS), которая автоматически рассчитывает оптимальный угол поворота задних колес в зависимости от скорости и направления движения автомобиля.

Максимальный угол поворота задних колес увеличен до 4 градусов. Это улучшает маневренность на низких скоростях и помогает сохранять стойкость на высоких.

На низких и средних скоростях задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном переднему, а на высоких скоростях — в том же направлении, что и передние. Угол поворота задних колес также контролируется системой комплексного управления динамикой автомобиля (VDIM).

Trail Mode

В новом Lexus RX впервые предусмотрен режим Trail Mode, объединяющий управление системой полного привода, торможением и тяговым усилием для предотвращения скольжения колес во время движения по скользкой или неровной дороге. Эта система обеспечивает максимальное использование тягового усилия даже при передвижении по неровным поверхностям.

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Силовые агрегаты и характеристики

Новое поколение RX обеспечивает более широкий выбор силовых агрегатов по сравнению с предыдущим поколением. Lexus имеет 15-летний опыт разработок в сфере электрифицированных технологий, обеспечивая развитие этого направления в отрасли.

RX 500h: гибрид со спортивным характером и системой полного привода DIRECT4

2,4-литровый турбогибридный двигатель с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода DIRECT4

Мощность: 371 л.с. или 273 кВт

Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,2 с*

Расход горючего: 8,0-8,3 л/100 км*

В нем применяется совершенно новая параллельная архитектура гибридной системы, включающая 2,4-литровый бензиновый турбодвигатель, 6-ступенчатую трансмиссию, встроенный передний мотор-генератор и блок управления, гибридную батарею и компактную заднюю электроось с мотором мощностью 76 кВт. Общая мощность системы составляет 371 л.с/273 кВт с 550 Нм крутящего момента, что обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 6,2 секунды.

Параллельная гибридная система

Передний электромотор расположен между двигателем и трансмиссией (имеющей муфты сцепления с обеих сторон). Это обеспечивает большую гибкость в подаче мощности и способности автомобиля работать в режиме электромобиля (EV-mode). Система управления гибридом автоматически переключается между режимом параллельного гибрида и режимом электромобиля в соответствии с ситуацией на дороге, что обеспечивает мощное ускорение и экономию топлива. Гибридная система RX 500h обеспечивает на 20% лучшую экономию горючего при динамических показателях, соответствующих показателям обычного 3,0-литрового бензинового двигателя V6.

Автомобиль обладает отличными динамическими характеристиками и управляемостью с ощущением «тяги» и с минимальной задержкой между нажатием на педаль акселератора и передачей тягового усилия на все четыре колеса.

Технологии гибридной батареи

RX 500h оснащен новым никель-металл-гидридным (Ni-MH) аккумулятором с низким сопротивлением, что обеспечивает высокую мощность и экономию топлива. Он имеет биполярную структуру и применяет новые высокопроизводительные компоненты. Аккумулятор расположен под задним сиденьем автомобиля, позволяющим сохранить пространство салона и багажного отсека. Также он работает тише благодаря усовершенствованию системы воздушного охлаждения.

DIRECT4

Подача мощности контролируется эксклюзивной системой управления тяговым усилием DIRECT4, которая также устанавливается на электрическом кроссовере RZ 450e.

Эта интеллектуальная система полного привода применяет отдельный электродвигатель и инвертор для постоянной балансировки мощности и крутящего момента между передней и задней осями по любому стилю вождения. Она автоматически и плавно регулирует уровень тягового усилия каждой оси, делая это быстрее и точнее, чем любая механическая система.

DIRECT4 обеспечивает лучшее чувство дороги и руля, улучшает стойкость в поворотах, а также динамику вождения на высокой скорости. Важно, что эта система также повышает комфорт езды на RX 500h благодаря крутящему моменту, что помогает компенсировать продольные крены кузова.

Преимущества DIRECT4 в разных дорожных ситуациях:

Движение с места – тяговое усилие передается на все четыре колеса.

Движение по прямой – обеспечивает устойчивость движения в любой ситуации.

Вход в поворот – изменение направления движения происходит плавно.

Управление в повороте – водитель чувствует надежную обратную связь на руле.

Ускорение перед выходом из поворота - водителю легко следовать заданной траектории движения.

Выход из поворота – уверенное прямое ускорение.

Крутящий момент распределяется между передними и задними колесами для достижения наилучших динамических показателей. Соотношение между передней и задней осями изменяется в диапазоне от 100:0 до 20:80 в зависимости от текущей ситуации. Во время трогания по месту и движению по прямой система обеспечивает соотношение в диапазоне между 60:40 и 40:60, уменьшая продольный крен и создавая ощущение прямого ускорения. При прохождении поворотов система использует данные о скорости автомобиля и углу поворота руля, чтобы определить распределение тягового усилия и обеспечить устойчивость в повороте. В начале поворота тяговое усилие больше передается на переднюю ось (в диапазоне от 70:30 до 50:50), а при выходе из поворота – на заднюю (в диапазоне от 50:50 до 20:80), что обеспечивает отличное сцепление с дорогой и стойкость.



RX 350h: эффективный самозарядный гибрид 4-го поколения

• 2,5-литровый атмосферный двигатель и самозарядная гибридная система

• Мощность: 250 л.с. или 184 кВт

• Разгон от 0 до 10 км/ч: 7,9 с*

• Выбросы CO2: 142-149 г/км*

• Расход горючего: 6,3-6,6 л/100 км*

Новый RX 350h получил улучшенную плавность и эффективность самозарядной гибридной системы четвертого поколения. Вместе с 2,5-литровым бензиновым двигателем система обеспечивает мощность 250 л. и ускорение от 0 до 100 км/ч за 7,9 секунд. В то же время уровень выбросов стал меньше по сравнению с предыдущим поколением RX 450h.

Автомобиль оснащен тем же набором усовершенствованных гибридных компонентов, что и RX 450h+, в том числе новой гибридной трансмиссией с более компактной конструкцией, меньшей массой (~22% уменьшения массы) и уменьшенным коэффициентом трения, а также меньшим (~9% уменьшение объема) и более эффективным блоком управления мощностью. В стандартной комплектации автомобиль оснащен системой полного привода E-Four.

RX 350h является альтернативой моделям конкурентов, оснащенных двигателями малого рабочего объема. Он идеально подойдет клиентам, предпочитающим комфорт и экономичность.

Технология гибридной батареи

Как и на RX 500h, на RX 350h используется новый никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор с низким сопротивлением, разработанный для обеспечения превосходной управляемости, высокого уровня мощности и экономии топлива. По сравнению с аккумулятором у модели предыдущего поколения RX 450h он имеет меньше элементов (216 против 240), но обеспечивает аналогичные характеристики питания. Эти элементы расположены в более компактном интегрированном блоке, который заменяет предыдущий блок, состоящий из трех частей, и устанавливается под задним сиденьем автомобиля.

RX 350

2,4-литровый турбодвигатель с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач

Мощность: 279 л.с. или 205 кВт

Максимальный крутящий момент: 430 Нм

Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,6 с*

Расход горючего: 8,8 л/100 км*

Новый RX 350, доступный исключительно для восточноевропейских рынков, оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность в 279 л. с. и 430 Нм крутящего момента. Это значительно более высокий показатель, чем у предыдущего поколения. За передачу мощности двигателя отвечает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Direct Shift с быстрым переключением передач и более короткими передаточными числами.

Совершенно новая система постоянного полного привода с электронным управлением обеспечивает эффективную передачу мощности в условиях низкого сцепления, в частности, на гравийных покрытиях. Распределение крутящего момента между передней и задней осями изменяется в диапазоне от 75:25 до 50:50 в зависимости от условий движения.

Мультимедиа

Новый RX обеспечивает расширенные возможности подключения, более быстрые и стабильные, а также новейшие мультимедийные технологии, всегда подключенные услуги и удобство беспроводных обновлений. С помощью смартфона, навигации, команд управления автомобилем и мультимедийных функций у водителя имеется около 100 способов взаимодействия со своим автомобилем.

Новая мультимедийная система Lexus Link

14-дюймовый сенсорный экран, один из самых больших в классе, к которому принадлежит RX, входит в стандартную комплектацию. Физические кнопки гарантируют легкий доступ к наиболее часто используемым функциям. Графика представлена в формате HD для отличной видимости в любых условиях освещения, а центральный процессор системы работает в 3,6 раза быстрее, чем в системе предыдущего поколения, обеспечивая более быструю реакцию на действия пользователя.

Модуль передачи данных также позволяет удобно обновлять программное обеспечение автомобильных мультимедийных систем и систем безопасности беспроводным путем без посещения сервисного центра.

Аудиосистема

Стандартная аудиосистема нового RX с 12 динамиками отлично воспроизводит звонкие высокие тона и насыщенные низкие, чтобы создать реалистичную атмосферу живого выступления. Она включает в себя 20-сантиметровый сабвуфер, установленный сбоку в багажном отсеке.

Усилитель позволяет воспроизводить звук высокого разрешения, содержащий больше аудиоинформации. Сжатый звук конвертируется для получения качества воспроизведения, эквивалентного звуку высокого разрешения.

Mark Levinson Surround Sound

Mark Levinson, эксклюзивный аудиопартнер Lexus, создал новую систему Premium Surround Sound с 21 динамиком специально для RX. Эта система премиального класса оптимизирована во внутреннюю архитектуру автомобиля и учитывает любые внешние шумы, возникающие при движении.

В системе используется концепция Mark Levinson Pure Play для создания звукового пространства с насыщенным стереофоническим эффектом, в котором аудио звучит максимально приближенно к оригиналу. Динамики расположено оптимально близко к ушам слушателей, чтобы на пути звуковых волн было меньше помех.

Интеграция со смартфоном

Простая интеграция со смартфоном входит в стандартную комплектацию – беспроводная для Apple CarPlay и проводная для Android Auto. Также в автомобиле есть устройство беспроводной зарядки, обеспечивающее на 50% быстрее зарядку устройств.

Средства подключения

Порт USB-A предназначен для воспроизведения звука высокого разрешения. Он расположен в отсеке передней консоли и имеет подсветку, чтобы его легче было увидеть. На передней консоли есть два зарядных порта USB-C, еще два находятся на задней торцевой панели центральной консоли и один внутри.

Мои настройки

В автомобиле можно сохранить желаемые настройки аудиосистемы и навигации для трех пользователей. Также здесь доступны персонализированные настройки для положения водительского кресла, освещение салона, панели приборов и функций Lexus Safety System+.

Комфорт пребывания в салоне

Философия гостеприимства Омотенаши является ключевым принципом, которым руководствуется Lexus при создании автомобилей, в частности RX. Благодаря такому подходу, каждый пассажир чувствует комфорт и безопасность, находясь в автомобиле. Так, новый RX последовательно включает подсветку при приближении владельца к автомобилю, а также воспроизводит анимационную графику на мультимедийных и мультиинформационных дисплеях, когда водитель готов тронуться с места. После регистрации ключа водителя последовательность можно персонализировать.

Приборы, сенсорные переключатели и проекционный дисплей

Водитель может настроить панель приборов RX в соответствии со своими предпочтениями, придавая приоритет тахометру, индикатору гибридной системы или спидометру. Дизайн дисплея меняется в соответствии с выбранным режимом управления (Normal, Eco или Sport). Версии F SPORT и F SPORT PLUS имеют эксклюзивные элементы, что делает их характер еще спортивнее.

В новом поколении Lexus RX применена технология, впервые представленная в модели NX, а именно сенсорные переключатели на руле. В соответствии с концепцией "Тазуна", их можно использовать для изменения или обновления контента мультиинформационного дисплея, не отвлекаясь от дороги. Они могут быть сконфигурированы для управления выбранными водителем функциями с воспроизведением информации на проекционном или мультиинформационном дисплеях. Несмотря на то что переключатели используют сенсорные датчики, они работают и как физические кнопки.

Цветной проекционный дисплей имеет три режима, отображающих разные уровни информации: полный режим включает состояние комплекса систем безопасности и помощи водителю LSS+; стандартный режим отображает основную информацию в нижней части экрана; минимальный режим показывает только скорость. Положение дисплея, угол поворота и яркость регулируются — эти параметры можно сохранить в комплектациях, оснащенных памятью положения водительского сиденья.

Обогрев и вентиляция

В Lexus RX используется новый блок кондиционирования воздуха, который является более энергоэффективным, компактным и легким. Это позволило сделать переднюю панель тоньше.

Кондиционер RX 450h+ может работать в энергосберегающем режиме теплового насоса, забирающего тепловую энергию из воздуха за пределами автомобиля для обогрева салона. Это позволяет меньше влиять на запас хода автомобиля в режиме электромобиля (EV) при использовании системы кондиционирования воздуха. Также в автомобиле установлен датчик влажности, чтобы предотвратить запотевание лобового стекла.

Все модели Lexus RX оснащены системой климат-консьерж для создания идеальной температуры внутри салона, а также контроля работы подогрева передних сидений, подогрева руля и работы трехзонного климат-контроля. Система Lexus S-FLOW определяет, какие сиденья заняты, и соответственно регулирует работу кондиционера для комфорта пассажиров, экономя при этом горючее.

Сидения

Конструкция передних сидений была переосмыслена, чтобы обеспечить удобную посадку, отличную боковую поддержку, обогрев и вентиляцию. Использование новейшей системы обивки сидений с глубокими швами и новой архитектуры рамы сидения позволило улучшить поддержку тела. Бока сиденья имеют вогнутую форму, что улучшает поддержку талии пассажира. Форма подушки сиденья также была изменена, чтобы обеспечить удобство пассажиров с разным весом и ростом. В комплектации Luxury увеличен диапазон выдвижения передней части подушки. Вместе с устранением любого зазора между передней частью сиденья и основной частью подушки это повышает комфорт.

Интегрированные обогреватели сидений теперь обеспечивают тепло для всего сиденья, а не отдельных его зон. Система памяти для электрорегулировки сидений имеет новый элемент управления, обеспечивающий одновременное регулирование скольжения, подъема и наклона сидений. Это гарантирует более быструю работу и избегание любого неудобного контакта с коленями.

Система комфортной посадки также была усовершенствована. Добавлена функция автоматической регулировки сидений вверх/вниз, кроме предварительного отодвигания и возврата, что облегчает посадку и высадку с передних сидений.

В зависимости от комплектации задние сиденья имеют функции ручного или электрического наклона и складывания спинки, а также опционально встроенный обогрев и вентиляцию.

Освещение

Проявлением воплощения философии «Омотенаши» является система Lexus Mood Selector, позволяющая регулировать фоновое освещение интерьера RX в соответствии с настроением или стилем управления с помощью палитры из 64 цветов или 14 предварительно настроенных тем, которые вызывают разные эмоции и создают особую атмосферу.

Косвенное освещение расположено на передней панели, дверных переключателях, в пространстве для ног и карманах дверцы, что создает ощущение комфорта во время путешествия ночью.

Безопасность и помощь водителю

В новом RX используются новейшие системы активной безопасности и помощи водителю в составе пакета Lexus Safety System+ последнего поколения с модернизированными функциями и расширенными возможностями обнаружения и предотвращения рисков дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, функциональные возможности можно обновлять беспроводным способом (при наличии модуля передачи данных). Таким образом, клиенту не нужно приезжать в сервисный центр Lexus.

Система предотвращения фронтальных столкновений

Дальнейшее улучшение системы позволяет ему обнаруживать мотоциклы в дневное время и другие объекты на пути автомобиля. Она также может распознавать риски лобового столкновения со встречным транспортом или пешеходами, переходящими по дороге, при повороте влево или вправо на перекрестке.

Ускорение времени реагирования системы привело к добавлению функции аварийного усилителя руля. Когда водитель инициирует маневр рулем, чтобы объехать другое транспортное средство или препятствие впереди, система обеспечивает дополнительный крутящий момент на руле. Это помогает сохранить стойкость автомобиля и не дать ему выйти из своей полосы движения.

Адаптивный круиз-контроль

Адаптивный круиз-контроль также был усовершенствован. Теперь система быстрее распознает трафик впереди автомобиля и в сочетании с модернизированной системой удержания в полосе движения гарантирует более плавное прохождение поворотов. Адаптивный круиз-контроль также распознает большее количество знаков и команд, включая предупреждающие знаки и знаки STOP.

Проактивная система помощи водителю

Проактивная система помощи водителя (PDA) усиливает безопасность и снижает нагрузку на водителя во время движения на более низких скоростях в условиях городского трафика. Она имеет три функции: помощь в предотвращении риска столкновений, помощь при замедлении и помощь при вождении.

Используя переднюю камеру автомобиля, система предотвращения фронтальных столкновений заметит опасность, такую как пешеходы, которые собираются перейти дорогу или идут по ее краю, велосипедисты, припаркованные автомобили. Если есть риск столкновения, она обеспечит торможение и поворот руля, чтобы объехать препятствие, не выходя за пределы полосы движения. Эта система отличается от системы предотвращения столкновений более ранним распознаванием риска аварии и инициированием помощи во избежание столкновения.

Система помощи при замедлении поддерживает плавное замедление автомобиля, когда водитель убирает ногу с педали акселератора, например при приближении к другому автомобилю или к повороту (на скоростях свыше 20 км/ч). Если система определяет, что торможение двигателем недостаточно замедляет автомобиль, она применяет обычное дополнительное/рекуперативное торможение.

Помощь при вождении позволяет удерживать автомобиль в полосе движения при прохождении поворота. Система обнаруживает дорожную разметку спереди, рассчитывает радиус и регулирует усилия на руле для обеспечения правильной траектории. Если угол поворота руля недостаточен, предоставляется дополнительная помощь, чтобы водителю было легче поворачивать руль в правильном направлении. При движении по прямой система снижает усилия усилителя, облегчая удержание автомобиля в нейтральном положении.

Система мониторинга состояния водителя

Система мониторинга состояния водителя (DMS) использует камеру, установленную над рулем, для постоянного отслеживания состояния водителя, распознавая, когда он теряет концентрацию из-за усталости или плохого самочувствия. Система даже способна самостоятельно замедлить или остановить автомобиль и вызвать помощь, если водитель не реагирует на уведомление (доступно не для всех рынков).

Другие функции Lexus Safety System+

Пакет Lexus Safety System+ также включает в себя систему автоматического или адаптивного дальнего света, систему отслеживания полосы движения с предупреждением о выезде из полосы движения, систему распознавания дорожных знаков.

Расширенный пакет безопасности

Lexus Safety System+ входит в стандартную комплектацию всех версий RX. Владельцы комплектаций высшего уровня получают также расширенный пакет безопасности.

В него входит система помощи при изменении полосы движения (LCA), которая обеспечивает автоматическое управление рулем во время смены полосы на автомагистрали.

Также он включает систему предупреждения о перекрестном движении впереди, которая использует дополнительные датчики миллиметрового диапазона, чтобы предупредить водителя о приближающемся с любой стороны транспортном средстве на низкой скорости.

Анимация движения приближающегося транспортного средства отображается на цветном проекционном дисплее. Если система определяет, что водитель собирается выехать из полосы движения, она предложит ему снизить скорость с помощью предупредительных визуальных и аудиосигналов.

Расширенный пакет безопасности также включает в себя систему аварийного усилителя руля с активной поддержкой. С помощью этой дополнительной функции активной поддержки система применит мягкое торможение и объедет препятствие, удерживая автомобиль в пределах полосы движения, если водитель не отреагировал на предупреждение об опасности.

Система электронного запирания e-latch от Lexus с поддержкой системы блокировки открывания дверей при приближении движущихся объектов сзади

Система электронного запирания дверей e-latch в RX сочетается с системой мониторинга слепых зон автомобиля, чтобы обеспечить эксклюзивную функцию помощи для безопасного выхода из Lexus. Она предотвращает открытие двери в случае обнаружения приближающихся сзади автомобилей или велосипедистов.

По оценкам Lexus, эта система может помочь предотвратить более 95% аварий, вызванных непреднамеренным открыванием дверей.

Улучшенная помощь водителю

В новом Lexus RX представлено множество передовых технологий, ориентированных на человека. Они преследуют цель повысить удобство и комфорт пребывания в салоне, воплощая принципы философии гостеприимства «Омотенаши».

RX может быть оснащен цифровым зеркалом заднего вида, обеспечивающим широкое беспрепятственное поле обзора, используя изображение в реальном времени с камеры заднего вида автомобиля.

Для облегчения вождения в ограниченном пространстве система кругового обзора использует четыре камеры прямого обзора вокруг и под автомобилем (теперь на задней камере установлен автоматический омыватель). Она также создает виртуальное 3D изображение RX, показывая автомобиль сверху.

Кроме того, в автомобиле доступна система автоматизированной парковки, обеспечивающая автоматический контроль руля, трансмиссии и тормозов. Система использует четыре камеры автомобиля и 12 ультразвуковых датчиков, чтобы получить полное представление о ситуации вокруг. Она также может запомнить до трех регулярно используемых парковочных мест.

Пассивная безопасность

В RX представлен полный комплект подушек безопасности SRS, включая центральную подушку безопасности между пассажиром и водителем и боковую подушку переднего пассажирского сиденья. Прочная конструкция автомобиля разработана таким образом, чтобы безопасно поглощать ушибы во время столкновения, сохраняя при этом целостность салона. Эффективность конструкции была улучшена благодаря увеличенным передним лонжеронам, добавлению второго элемента ниже лонжеронов, новой перекладине в полу, соединяющей центральную стойку и туннель трансмиссии. Новая крепкая стальная рама в задней части автомобиля обеспечивает повышенную прочность при ударе сзади.