В новому поколінні RX збережена ДНК Lexus — висока якість, комфорт і безшумність. Окрім того, конструктори підсилили враження від керування RX.

У 1998 році перше покоління RX започаткувало ринковий сегмент кросоверів преміумкласу. Відтоді RX постійно розвивався, зокрема у 2005 році Lexus RX 400h став першим у світі гібридним автомобілем преміумкласу.

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Новий RX матиме три силові агрегати на вибір: два електрифіковані й один бензиновий. Гібрид RX 350h позиціонується як ефективна альтернатива дизельним і бензиновим силовим агрегатам меншого об'єму. А для клієнтів, які цінують захопливу динаміку, Lexus пропонує RX 500h — свій перший мультиступеневий гібрид із турбодвигуном, до того ж оснащений системою повного привода DIRECT4.

Окрім електрифікованих версій, Lexus також пропонує модель RX 350 із 2,4-літровим бензиновим турбодвигуном. При цьому його технічні показники перевершують поточний 3,5-літровий агрегат.

Дизайн і комплектації

Місія команди дизайнерів екстер’єру полягала у тому, щоб надати новому RX унікальної ідентичності завдяки пропорціям, які підкреслюють його динамічність.

Для дизайну моделей нової ери від Lexus характерним є веретеноподібний корпус автомобіля, стиль якого успадкований від фамільної радіаторної решітки. Сама решітка була переосмислена і має вигляд безшовного блока, що інтегрований у кузов по краях. Нові тонкі фари і розширена на 15 мм передня колія підкреслюють низький центр ваги автомобіля.

Якщо поглянути на автомобіль збоку, то помітно, що передня частина капота була піднята, а нижній край заднього скла опущений порівняно з попереднім поколінням RX. Це зменшує область над колесами, додаючи солідності зовнішньому вигляду автомобіля.

Новий RX має ту ж загальну довжину, що і поточна модель, проте капот був подовжений, передня стійка зсунута назад, а колісна база збільшена на 60 мм. Рельєфні поверхні на дверних панелях, розширені задні крила та 21-дюймові колеса створюють відчуття динамічності та надійного зчеплення з дорогою.

Характерний для RX «дах, що плаває», утворюваний завдяки затемненню задніх стійок, було не тільки збережено, а й посилено за рахунок виразнішого тривимірного дизайну. Задня частина автомобіля передає загальне відчуття потужності завдяки коротшому звису, ширшій колії (+45 мм) і плавному переходу від опуклості крил до задніх ліхтарів. Задні комбіновані ліхтарі — це суцільна світлова смуга, яка охоплює всю ширину автомобіля й огинає кути, щоб зробити його візуально ширшим.

Для нового покоління RX доступні дев'ять кольорів кузова, у тому числі новий «Мідний» (Sonic Copper). При нанесенні цієї фарби використовується найсучасніша технологія Lexus, завдяки якій досягається яскравіший блиск із глибоким контрастом.

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Світло

У комплектаціях вищого рівня встановлено тонкі потрійні світлодіодні фари, обладнані системою адаптивною дальнього світла BladeScan (AHS), а на інших комплектаціях — одинарні світлодіодні фари ближнього і дальнього світла. Вони розташовані над денними ходовими вогнями, які мають виразніший тривимірний силует. Денні ходові вогні в комплектаціях вищого рівня мають функцію плавного увімкнення. Їх вирізняють також секвентальні покажчики поворотів, що мають ефектний вигляд.

Передні протитуманні фари і лампи поворотів майже непомітні завдяки тому, що вбудовані в лицьові панелі та встановлені низько в передньому бампері.

Комбіновані задні ліхтарі розташовані у вигляді L-подібної суцільної світлової смуги, що охоплює всю ширину автомобіля й огинає кути, підсилюючи потужний дизайн і підкреслюючи новий напис LEXUS.

Аеродинаміка

Візуальна привабливість зовнішнього дизайну поєднується з аеродинамічною ефективністю. Серед елементів, що впливають на аеродинаміку, варто назвати задній спойлер аеродинамічної форми зі спеціальним розміщенням, боковий молдинг, що зливається з кузовом, і додаткові плавці на нижній крайці заднього бампера, які зменшують турбулентність повітряного потоку за задніми колесами.

Захист двигуна з рифленою поверхнею створює повітряні вихори під час руху автомобіля, підсилюючи відчуття надійного контакту з дорогою. Кожна версія лінійки RX має велику площу нижньої пласкої кришки і пласкі теплозахисні екрани, що утворюють рівне днище для більш плавного проходження потоку повітря.

F SPORT: особливості дизайну

Версії F SPORT і F SPORT PLUS вирізняються ексклюзивними елементами всередині та зовні. Серед зовнішніх елементів: спеціальні 10-спицеві 21-дюймові чорні легкосплавні диски з матовою або глянцевою поверхнею, чорні рейлінги на даху та зовнішні дзеркала, решітка радіатора з характерним чорним сітчастим малюнком, передній і задній бампери F SPORT, значок F SPORT на передніх крилах та додаткові чорні молдинги з неіржавної сталі на дверях і бамперах. Для комплектацій F SPORT і F SPORT PLUS доступні шість кольорів кузова, серед яких новий «Мідний» (Sonic Copper).

Окрім дизайнерських елементів, у цих комплектаціях реалізовано і додаткові аеродинамічні особливості. Так, нижня крайка переднього бампера має форму, що забезпечує вищу притискну силу, а додаткові молдинги колісних арок відповідають за зниження тиску всередині бампера і регулюють потік повітря навколо передніх коліс.

Салон F SPORT і F SPORT PLUS вирізняється кермовим колесом і важелем перемикання передач, оздобленими перфорованою шкірою, особливою панеллю приладів, алюмінієвими спортивними педалями, накладками на пороги з логотипом F SPORT і спортивними передніми сидіннями, оздобленими чорною або гранатовою шкірою зі вставками із замші. Декоративні вставки салону виконані з темного алюмінію із малюнком у вигляді горизонтальних ліній, що надає поверхні об’єму та текстури.

Внутрішній дизайн

Салон RX говорить про розкіш засобами простоти. Підхід «менше означає більше» позбавляє зайвих деталей на користь сучасного інтер’єру з чистими, незахаращеними поверхнями. Результатом цієї еволюції дизайну Lexus є відчуття відкритого простору, благополуччя, затишку та комфорту.

У салоні можна помітити елементи, що демонструють розкішну ручну роботу майстрів такумі. Навіть така деталь, як звук відчинення і зачинення дверей, стала предметом пильної уваги майстрів Lexus.

Простоту нового дизайну можна помітити у плавній формі передньої панелі, яка переходить в елементи дверей. Оснащення дверей автомобіля новою системою електронного замикання і відчинення/зачинення дверей e-latch дозволило опустити внутрішні ручки нижче, а верхню частину дверних панелей вигнути, утворивши природне продовження панелі приладів.

RX доступний із новим збільшеним панорамним дахом із передньою частиною, що відчиняється. Щоб забезпечити найкращий огляд із задніх сидінь, центральна поперечина має мінімально можливу ширину, що не впливає на міцність і безпеку у випадку зіткнення.

Кокпіт «Тазуна»

Місце водія, спроєктоване за концепцією «Тазуна», має на меті раціоналізувати розташування елементів керування, простоту їх використання і забезпечити легкий доступ до джерел інформації — все для того, аби увага водія була зосереджена на керуванні та дорозі.

Дизайн кокпіта дозволяє водієві насолоджуватися глибшим, більш інтуїтивним зв’язком зі своїм автомобілем. Філософію «Тазуна» можна помітити в таких елементах, як нова мультимедійна система з великим 14-дюймовим сенсорним екраном і фізичними кнопками для найчастіше використовуваних функцій, що мінімізує рухи голови водія. Модульна конструкція і розташування основних джерел інформації — циферблатів, дисплея центральної консолі та проєкційного дисплея (доступний лише у комплектаціях вищого рівня) — означає, що водієві достатньо лише трохи змістити погляд, щоб отримати всю потрібну інформацію.

Справжній кросовер

Внутрішнє компонування RX — це компонування справжнього кросовера, що забезпечує необхідну практичність, зручність і адаптивність. Основних переваг, таких як нижчий центр ваги (-15 мм), збільшена колісна база (2 850 мм — +60 мм) і ширша колія (спереду +15 мм, ззаду +50 мм), було досягнуто за рахунок використання платформи GA-K. Причому загальна довжина залишилася такою ж, як у поточного RX (4 890 мм).

Поле зору водія збільшене, щоб забезпечити першокласну оглядовість для надійнішого і комфортнішого водіння. Цього досягнуто завдяки новому ергономічному дизайну області навколо передніх стійок, що забезпечує найкращий огляд під час проходження поворотів. Крім того, піднятий передній край капота, який дозволяє легше оцінювати габарити передньої частини автомобіля, а також оптимізація висоти центральної опуклості капота допомагають краще відстежувати положення автомобіля у смузі руху. Тонкі задні стійки забезпечують кращу оглядовість позаду, зокрема при виїзді на швидкісну магістраль.

Конструкція автомобіля також забезпечує більше місця для ніг пасажирів на задніх сидіннях і ліпший огляд як із боків, так і спереду, чому сприяє нижча лінія вікон автомобіля та ширше поле огляду спереду. Сідати на заднє сидіння стало зручніше завдяки нижчій висоті посадки.

Багажне відділення за місткістю таке ж саме, як у RX попереднього покоління, незважаючи на те, що нова модель має коротший задній звис. Це стало можливим завдяки продуманим конструктивним рішенням, серед яких менша товщина дверей багажного відділення і менша висота завантаження. Об'єм багажного відділення за стандартом VDA становить 612 літрів із піднятими спинками задніх сидінь. Це забезпечує достатньо місця для перевезення чотирьох 9,5-дюймових сумок для гольфу або двох 77-літрових і двох 63-літрових валіз. Також є додатковий простір для інструментів і дрібних предметів. Рейлінги на даху дозволяють встановити такі аксесуари, як багажні бокси чи кріплення для велосипедів. Рейлінги сумісні з панорамним дахом (доступний лише у комплектаціях вищого рівня).

Оббивка й оздоблення

Новий RX — це перша модель Lexus, що пропонується із оббивкою, в якій не використовуються продукти тваринного походження, але виглядає і відчувається вона, як шкіра. Нею оздоблено сидіння, кермо та важіль перемикання передач у комплектаціях нижчого рівня.

Варіанти колірних рішень для комплектацій середнього рівня включають нові відтінки «Темна сепія» (Dark Sepia), «Пісочно-сірий» (Ammonite Sand) та «Коричневий» (Hazel) із чорними вставками. Вони доступні і для салонів із семіанілінової шкіри у комплектаціях вищого рівня, де також пропонуються декоративні вставки з дерева: «Чорний матовий горіх» (Ash Sumi Black) і «Темний бамбук» (Dark Bamboo).

На дверних панелях і плечовій зоні сидінь нанесений новий тиснений L-подібний візерунок, що створює ефект тіні та світла, натхненний естетикою традиційного японського мистецтва кагері («темна тінь»).

Динамічне керування

Важливим елементом нової ери розвитку бренда Lexus є створення природного зв’язку між водієм і автомобілем, тобто «діалогу», в якому автомобіль точно реагує на дії водія, а водій завжди почувається впевнено, комфортно та контролює ситуацію. Це «Характер керування Lexus» — відмінна риса всіх нових моделей Lexus, у тому числі RX.

Завдяки впровадженню платформи Lexus Global Architecture GA-K вдалося досягти нижчого центра ваги, покращених інерційних характеристик, зниження маси (до 90 кг порівняно з попереднім поколінням) і підвищення жорсткості кузова — елементів, які відіграють центральну роль у піднесенні динамічних характеристик моделі на новий рівень.

Жорсткість кузова

Жорсткість, властива платформі GA-K, безпосередньо впливає на якість їзди, гарантуючи швидкий відгук, надійну керованість і комфорт.

Хоча ця платформа також використовується у новому Lexus NX, для RX вона отримала низку удосконалень. Зміни дозволили збільшити колісну базу та встановити додаткову поперечину і додаткові розпірки для підвіски. Це посилює жорсткість кузова і дозволяє точніше налаштувати підвіску.

Заходи забезпечення більшої жорсткості на скручування також включають безшовну кільцеву структуру в задній частині. Конструкційні з’єднання були посилені за рахунок ширшого використання клею (додаткові 2,6 м порівняно з RX попереднього покоління), поворотного лазерного зварювання і нової технології точкового зварювання з малим кроком. Загалом довжина зварних швів зросла на 7,4 м. Використання піноматеріалу високої жорсткості в каркасі навколо дверей багажного відділення забезпечує легке, проте ефективне підсилення загальної конструкції.

Продовжуючи втілювати інновації, що були представлені в новому поколінні NX, інженери Lexus обладнали новий RX подвійним замком капота. Це покращує загальну жорсткість передньої частини автомобіля, а також забезпечує зниження рівня шумів і вібрацій під час руху на високій швидкості.

Заходи щодо зниження маси

У новому RX інженери Lexus використали нові матеріали, щоб зменшити масу автомобіля без шкоди для цілісності конструкції чи його характеристик.

Примітно, що товщина поздовжніх балок рами і бічних дверей була зменшена, а для деяких компонентів, наприклад, центральної стійки, була використана високоміцна сталь і сталь гарячого штампування.

Подальшого зниження ваги було досягнуто за рахунок заміни матеріалу передніх крил зі сталі на алюміній. Це допомогло поліпшити розподіл ваги автомобіля між передньою та задньою частинами. Матеріал кришки заливної горловини паливного бака, а також зарядного порту (лише для версії RX 450h+) було замінено зі сталі на полімер.

Заходи боротьби з шумом і вібрацією

Комфорт і тиша в салоні завжди були пріоритетом у розробці нового покоління RX. Зокрема, інженери прагнули досягти приємного звуку зачинення дверей без небажаного шуму, зменшення гулу під час роботи трансмісії на холостому ходу, зменшення дорожнього шуму, особливо під час зміни поверхні руху.

Для створення ідеального звуку зачинення дверей небажаний високочастотний шум було усунено за рахунок детальних змін конструкції і використання матеріалу з високим демпфуванням. Гул вдалося зменшити за допомогою придушення вібрації вітрового скла і задніх дверей, а використання клейових з’єднань, що поглинають вібрації, на даху та панелях бічних дверей дозволило зменшити проникнення дорожнього шуму всередину салону.

Подальше використання шумоізоляційних матеріалів сприяло створенню тиші в салоні. Тепер це місце, в якому можна насолоджуватися спокійною розмовою. Також було реалізовано заходи для зменшення аеродинамічних шумів, що утворюються навколо передніх стійок і зовнішніх дзеркал заднього огляду.

Підвіска

Переосмислення конструкції підвіски мало на меті забезпечити гарне відчуття керма, стійкість автомобіля та поставу, на яку не впливають зовнішні перешкоди.

Спереду встановлюється нова підвіска типу макферсон, яку було вдосконалено для забезпечення комфорту при водінні та лінійного відгуку на повороти керма водієм. Вона характеризується ліпшим поглинанням ударів і вібрації від нерівностей дорожнього покриття. Щоб досягти цього, знадобилося комплексне доопрацювання всіх ключових вузлів, включно із компонуванням і експлуатаційними характеристиками важелів, втулок та амортизаторів.

На задній осі встановлюється нова багатоважільна підвіска, розроблена для ліпшої поперечної стійкості й роботи з високим крутним моментом. Акцент на покращеній жорсткості компонентів сприяв ліпшій реакції на кермування. Все це дарує водієві відчуття впевненості у поводженні задньої частини автомобіля під час руху.

Регулювання жорсткості підвіски

Адаптивна система регулювання жорсткості підвіски (AVS), що доступна у комплектаціях LUXURY, F SPORT, F SPORT PLUS, забезпечує незалежне регулювання жорсткості підвіски на кожному колесі. Це гарантує комфортнішу їзду нерівними поверхнями, більшу жорсткість амортизаторів під час проходження поворотів і стійкість під час руху рівною прямою дорогою.

Порівняно з аналогічною системою на RX попереднього покоління діапазон зміни жорсткості був збільшений, тому тепер AVS ефективна на ще ширшому діапазоні якості дорожнього покриття і під час різних режимів руху. Точне регулювання жорсткості амортизаторів забезпечує плавнішу реакцію на зміну якості дороги. Реакція стає швидшою, забезпечуючи ліпший контроль і зменшуючи крени кузова.

Водій може обирати між двома режимами роботи системи. Режим Normal забезпечує чудовий баланс між реакціями на дії водія і комфортом водіння, натомість режим Sport надає пріоритет кращим реакціям керма і стійкості та частіше використовує більшу жорсткість амортизаторів.

Гальмівна система

У гібридних версіях нового RX використовується нова гальмівна система з електронним керуванням AHB-G. Ця система має високопродуктивний мотор привода насоса, який у разі потреби швидко створює тиск у системі, що забезпечує природне відчуття гальмування, керованість і відгук на дії водія. Розподіл гальмівного зусилля між передніми та задніми колесами контролюється незалежним регулюванням тиску, допомагаючи кузову автомобіля зберігати стабільне положення при гальмуванні, уникаючи надмірного «клювання». Одним із удосконалень системи став новий демпферний механізм гальмівної педалі, що забезпечує плавність її роботи і контроль.

Комплектації F SPORT і F SPORT PLUS оснащені збільшеними передніми гальмівними дисками діаметром 400 мм і новими 6-поршневими алюмінієвими моноблочними супортами з опозитним розташуванням циліндрів. Нові супорти вирізняються не лише чорним кольором і логотипом Lexus, а й високою жорсткістю. Вони уможливили використання більших гальмівних колодок і рівномірний тиск на них при гальмуванні. Водій помітить переваги лінійного, прямого і стабільного гальмування, а також стійкості до перегріву.

Бензинові моделі RX 350 оснащені гальмівною системою з оптимізованими характеристиками вакуумного підсилювача і головного циліндра, що забезпечують чудове гальмівне зусилля, контроль та відгук.

Контроль положення кузова під час гальмування

Система контролю положення кузова під час гальмування (VBPC) від Lexus — це перша у світі система, що дарує впевненість за кермом, забезпечуючи відчуття лінійності гальмування і надійного контакту всіх чотирьох коліс із дорогою.

Вона встановлюється на гібридних версіях RX 450h+ і RX 350h та регулює розподіл гальмівного зусилля між передніми і задніми колесами залежно від зусилля на гальмівній педалі та вертикального переміщення у підвісці. Це зменшує поздовжній крен, підтримуючи стабільне положення кузова автомобіля.

На версії RX 500h за це відповідає система повного привода DIRECT4.

Всеколісне керування

На версії RX 500h F SPORT PLUS встановлено систему всеколісного керування (DRS), яка автоматично розраховує оптимальний кут повороту задніх коліс залежно від швидкості та напрямку руху автомобіля.

Максимальний кут повороту задніх коліс збільшено до 4 градусів. Це покращує маневреність на низьких швидкостях і допомагає зберігати стійкість на високих.

На низьких і середніх швидкостях задні колеса повертаються у напрямку, протилежному переднім, а на високих швидкостях — у тому ж напрямку, що і передні. Кут повороту задніх коліс також контролюється системою комплексного керування динамікою автомобіля (VDIM).

Trail Mode

У новому Lexus RX уперше передбачено режим Trail Mode, що поєднує керування системою повного привода, гальмуванням і тяговим зусиллям для запобігання проковзуванню коліс під час руху слизькою або нерівною дорогою. Ця система забезпечує максимальне використання тягового зусилля навіть під час пересування нерівними поверхнями.

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Силові агрегати та характеристики

Нове покоління RX забезпечує ширший вибір силових агрегатів порівняно з попереднім поколінням. Lexus має 15-річний досвід розробок у сфері електрифікованих технологій, забезпечуючи розвиток цього напряму в галузі.

RX 500h: гібрид зі спортивним характером і системою повного привода DIRECT4

2,4-літровий турбогібридний двигун із 6-ступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного привода DIRECT4

Потужність: 371 к. с. або 273 кВт

Розгін від 0 до 100 км/год: 6,2 с*

Витрата пального: 8,0-8,3 л/100 км*

У ньому застосовується абсолютно нова паралельна архітектура гібридної системи, що включає 2,4-літровий бензиновий турбодвигун, 6-ступеневу трансмісію, інтегрований передній мотор-генератор і блок керування, гібридну батарею і компактну задню електровісь із мотором потужністю 76 кВт. Загальна потужність системи становить 371 к. с./273 кВт з 550 Нм крутного моменту, що забезпечує прискорення від 0 до 100 км/год усього за 6,2 секунди.

Паралельна гібридна система

Передній електромотор розташований між двигуном і трансмісією (що має муфти зчеплення з обох боків). Це забезпечує більшу гнучкість у подачі потужності та здатність автомобіля працювати в режимі електромобіля (EV-mode). Система керування гібридом автоматично перемикається між режимом паралельного гібрида та режимом електромобіля відповідно до ситуації на дорозі, що забезпечує потужне прискорення й економію пального. Гібридна система RX 500h забезпечує на 20% кращу економію пального при динамічних показниках, що відповідають показникам звичайного 3,0-літрового бензинового двигуна V6.

Автомобіль має чудові динамічні характеристики і керованість із відчуттям «тяги» та з мінімальною затримкою між натисканням на педаль акселератора і передачею тягового зусилля на всі чотири колеса.

Технології гібридної батареї

RX 500h оснащений новим нікель-метал-гідридним (Ni-MH) акумулятором із низьким опором, що забезпечує високу потужність та економію пального. Він має біполярну структуру і застосовує нові високопродуктивні компоненти. Акумулятор розміщений під заднім сидінням автомобіля, що дозволяє зберегти простір салону і багажного відсіку. Також він працює тихіше завдяки удосконаленням системи повітряного охолодження.

DIRECT4

Подача потужності контролюється ексклюзивною системою керування тяговим зусиллям DIRECT4, яка також встановлюється на електричному кросовері RZ 450e.

Ця інтелектуальна система повного привода застосовує окремий електродвигун і інвертор для постійного балансування потужності та крутного моменту між передньою і задньою осями за будь-якого стилю водіння. Вона автоматично і плавно регулює рівень тягового зусилля на кожній осі, роблячи це швидше та точніше, ніж будь-яка механічна система.

DIRECT4 забезпечує краще відчуття дороги і керма, поліпшує стійкість у поворотах, а також динаміку водіння на високій швидкості. Важливо, що ця система також підвищує комфорт їзди на RX 500h завдяки крутному моменту, що допомагає компенсувати поздовжні крени кузова.

Переваги DIRECT4 у різних дорожніх ситуаціях:

Рушання з місця — тягове зусилля передається на всі чотири колеса.

Рух по прямій — забезпечує стійкість руху за будь-якої ситуації.

Вхід у поворот — зміна напрямку руху відбувається плавно.

Кермування у повороті — водій відчуває надійний зворотний зв’язок на кермі.

Прискорення перед виходом із повороту — водієві легко дотримуватися заданої траєкторії руху.

Вихід із повороту — впевнене пряме прискорення.

Крутний момент розподіляється між передніми і задніми колесами для досягнення найкращих динамічних показників. Співвідношення між передньою та задньою осями змінюється у діапазоні від 100:0 до 20:80 залежно від поточної ситуації. Під час рушання з місця та руху по прямій система забезпечує співвідношення у діапазоні між 60:40 і 40:60, зменшуючи поздовжній крен і створюючи відчуття прямого прискорення. Під час проходження поворотів система використовує дані про швидкість автомобіля та кут повороту керма, щоб визначити розподіл тягового зусилля і забезпечити стійкість у повороті. На початку повороту тягове зусилля більше передається на передню вісь (у діапазоні від 70:30 до 50:50), а при виході з повороту — на задню (у діапазоні від 50:50 до 20:80), що забезпечує чудове зчеплення з дорогою та стійкість.



RX 350h: ефективний самозарядний гібрид 4-го покоління

• 2,5-літровий атмосферний двигун і самозарядна гібридна система

• Потужність: 250 к. с. або 184 кВт

• Розгін від 0 до 10 км/год: 7,9 с*

• Викиди CO2: 142-149 г/км*

• Витрата пального: 6,3-6,6 л/100 км*

Новий RX 350h отримав поліпшену плавність та ефективність самозарядної гібридної системи четвертого покоління. Разом із 2,5-літровим бензиновим двигуном система забезпечує потужність 250 к. с. і прискорення від 0 до 100 км/год за 7,9 секунди. Водночас рівень викидів став меншим порівняно з попереднім поколінням RX 450h.

Автомобіль оснащений тим самим набором удосконалених гібридних компонентів, що і RX 450h+, зокрема новою гібридною трансмісією із більш компактною конструкцією, меншою масою (~22% зменшення маси) і зменшеним коефіцієнтом тертя, а також меншим (~9% зменшення об’єму) й ефективнішим блоком керування потужністю. У стандартній комплектації автомобіль оснащений системою повного привода E-Four.

RX 350h є альтернативою моделям конкурентів, що оснащені двигунами малого робочого об’єму. Він ідеально підійде клієнтам, які надають перевагу комфорту й економічності.

Технологія гібридної батареї

Як і на RX 500h, на RX 350h використовується новий нікель-метал-гідридний (Ni-MH) акумулятор із низьким опором, розроблений для забезпечення чудової керованості, високого рівня потужності й економії пального. Порівняно з акумулятором у моделі попереднього покоління RX 450h, він має менше елементів (216 проти 240), але забезпечує аналогічні характеристики живлення. Ці елементи розташовані в компактнішому інтегрованому блоці, який замінює попередній блок, що складався із трьох частин, і встановлюється під заднім сидінням автомобіля.

RX 350

2,4-літровий турбодвигун з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач

Потужність: 279 к. с. або 205 кВт

Максимальний крутний момент: 430 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 7,6 с*

Витрата пального: 8,8 л/100 км*

Новий RX 350, який доступний виключно для східноєвропейських ринків, оснащений 2,4-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном із турбонаддувом, який розвиває потужність у 279 к. с. і 430 Нм крутного моменту. Це значно вищий показник, ніж у попереднього покоління. За передачу потужності двигуна відповідає 8-ступенева автоматична коробка передач Direct Shift із швидким перемиканням передач і коротшими передавальними числами.

Абсолютно нова система постійного повного привода з електронним керуванням забезпечує ефективну передачу потужності в умовах низького зчеплення, зокрема на гравійних покриттях. Розподіл крутного моменту між передньою та задньою осями змінюється у діапазоні від 75:25 до 50:50 залежно до умов руху.

Мультимедія

Новий RX забезпечує розширені можливості підключення, швидші та стабільніші, а також новітні мультимедійні технології, «завжди підключені» послуги та зручність бездротових оновлень. За допомогою смартфона, навігації, команд керування автомобілем і мультимедійних функцій у водія є близько 100 способів взаємодії зі своїм автомобілем.

Нова мультимедійна система Lexus Link

14-дюймовий сенсорний екран, один із найбільших у класі, до якого належить RX, входить у стандартну комплектацію. Фізичні кнопки гарантують легкий доступ до найчастіше використовуваних функцій. Графіка представлена у форматі HD для чудової видимості за будь-яких умов освітлення, а центральний процесор системи працює в 3,6 разу швидше, ніж у системі попереднього покоління, забезпечуючи швидшу реакцію на дії користувача.

Модуль передачі даних також дозволяє зручно оновлювати програмне забезпечення автомобільних мультимедійних систем і систем безпеки бездротовим шляхом без потреби відвідування сервісного центру.

Аудіосистема

Стандартна аудіосистема нового RX із 12 динаміками чудово відтворює дзвінкі високі тони та насичені низькі, аби створити реалістичну атмосферу живого виступу. Вона включає 20-сантиметровий сабвуфер, встановлений збоку в багажному відсіку.

Підсилювач дозволяє відтворювати звук високої роздільної здатності, що містить більше аудіоінформації. Стиснений звук конвертується для отримання якості відтворення, еквівалентної звуку високої роздільної здатності.

Mark Levinson Surround Sound

Mark Levinson, ексклюзивний аудіопартнер Lexus, створив нову систему Premium Surround Sound із 21 динаміком спеціально для RX. Ця система преміального класу оптимізована під внутрішню архітектуру автомобіля та враховує будь-які зовнішні шуми, що виникають під час руху.

У системі використовується концепція Mark Levinson Pure Play для створення звукового простору із насиченим стереофонічним ефектом, в якому аудіо звучить максимально наближено до оригіналу. Динаміки розташовано оптимально близько до вух слухачів, аби на шляху звукових хвиль було менше перешкод.

Інтеграція зі смартфоном

Проста інтеграція зі смартфоном входить до стандартної комплектації — бездротова для Apple CarPlay і дротова для Android Auto. Також в автомобілі є пристрій бездротового заряджання, що забезпечує на 50% швидше заряджання пристроїв.

Засоби підключення

Порт USB-A призначений для відтворення звуку високої роздільної здатності. Він розташований у відсіку передньої консолі та має підсвітку, щоб його легше було побачити. На передній консолі є два зарядні порти USB-C, ще два знаходяться на задній торцевій панелі центральної консолі та один — усередині.

Мої налаштування

В автомобілі можна зберегти бажані налаштування аудіосистеми та навігації для трьох користувачів. Також тут доступні персоналізовані налаштування для положення крісла водія, освітлення салону, панелі приладів і функцій Lexus Safety System+.

Комфорт перебування у салоні

Філософія гостинності «Омотенаші» є ключовим принципом, яким керується Lexus при створенні автомобілів, зокрема RX. Завдяки такому підходу кожен пасажир відчуває комфорт і безпеку, перебуваючи в автомобілі. Так, новий RX послідовно вмикає підсвічування при наближенні власника до автомобіля, а також відтворює анімаційну графіку на мультимедійних і мультиінформаційних дисплеях, коли водій готовий рушити з місця. Після реєстрації ключа водія послідовність можна персоналізувати.

Прилади, сенсорні перемикачі і проєкційний дисплей

Водій може налаштувати панель приладів RX відповідно до своїх уподобань, надаючи пріоритет тахометру, індикатору гібридної системи або спідометру. Дизайн дисплея змінюється відповідно до обраного режиму керування (Normal, Eco або Sport). Версії F SPORT і F SPORT PLUS мають ексклюзивні елементи, що робить їх характер ще більш спортивним.

У новому поколінні Lexus RX застосована технологія, яка вперше була представлена у моделі NX, а саме сенсорні перемикачі на кермі. Відповідно до концепції «Тазуна», їх можна використовувати для зміни або оновлення контенту мультиінформаційного дисплея, не відволікаючись від дороги. Вони можуть бути налаштовані для керування обраними водієм функціями з відтворенням інформації на проєкційному або мультиінформаційному дисплеях. Незважаючи на те, що перемикачі використовують сенсорні датчики, вони працюють і як фізичні кнопки.

Кольоровий проєкційний дисплей має три режими, що відображають різні рівні інформації: повний режим включає стан комплексу систем безпеки та допомоги водієві LSS+; стандартний режим відображає основну інформацію у нижній частині дисплея; мінімальний режим показує тільки швидкість. Положення дисплея, кут його повороту та яскравість регулюються — ці параметри можна зберегти у комплектаціях, що оснащені пам’яттю положення сидіння водія.

Обігрів і вентиляція

У Lexus RX використовується новий блок кондиціонування повітря, який є більш енергоефективним, компактнішим і легшим. Це дозволило зробити передню панель тоншою.

Кондиціонер RX 450h+ може працювати в енергоощадному режимі теплового насоса, який забирає теплову енергію з повітря за межами автомобіля для обігріву салону. Це дозволяє менше впливати на запас ходу автомобіля у режимі електромобіля (EV) при використанні системи кондиціонування повітря. Також в автомобілі встановлений датчик вологості, щоб запобігти запотіванню лобового скла.

Усі моделі Lexus RX оснащені системою клімат-консьєрж для створення ідеальної температури всередині салону, а також контролю роботи підігріву передніх сидінь, підігріву керма та роботи тризонного клімат-контролю. Система Lexus S-FLOW визначає, які сидіння зайняті, і відповідно регулює роботу кондиціонера для комфорту пасажирів, заощаджуючи при цьому пальне.

Сидіння

Конструкцію передніх сидінь було переосмислено, щоб забезпечити зручну посадку, чудову бічну підтримку, обігрів і вентиляцію. Використання новітньої системи оббивки сидінь із «глибокими швами» і нової архітектури рами сидіння дозволило покращити підтримку тіла. Боки сидіння мають увігнуту форму, що покращує підтримку талії пасажира. Форму подушки сидіння також було змінено, щоб забезпечити зручність пасажирів із різною вагою і зростом. У комплектації Luxury збільшений діапазон висування передньої частини подушки. Разом із усуненням будь-якого зазору між передньою частиною сидіння та основною частиною подушки це додатково підвищує комфорт.

Інтегровані обігрівачі сидінь тепер забезпечують тепло для всього сидіння, а не окремих його зон. Система пам’яті для електрорегулювання сидінь має новий елемент керування, який забезпечує одночасне регулювання ковзання, підйому та нахилу сидінь. Це гарантує швидшу роботу й уникнення будь-якого незручного контакту з колінами.

Систему комфортної посадки також було вдосконалено. Додалася функція автоматичного регулювання сидінь вгору/вниз, окрім попереднього відсунення та повернення, що полегшує посадку та висадку із передніх сидінь.

Залежно від комплектації, задні сидіння мають функції ручного або електричного нахилу та складання спинки, а також опційно вбудований обігрів і вентиляцію.

Освітлення

Проявом втілення філософії «Омотенаші» є система Lexus Mood Selector, що дозволяє регулювати фонове освітлення інтер’єру RX відповідно до настрою або стилю керування за допомогою палітри з 64 кольорів або 14 попередньо налаштованих тем, які викликають різні емоції і створюють особливу атмосферу.

Непряме освітлення розташоване на передній панелі, дверних перемикачах, у просторі для ніг і кишенях дверцят, що створює відчуття комфорту під час подорожі вночі.

Безпека та допомога водієві

У новому RX використовуються новітні системи активної безпеки і допомоги водієві у складі пакета Lexus Safety System+ останнього покоління з модернізованими функціями та розширеними можливостями виявлення і запобігання ризикам дорожньо-транспортних пригод. Крім того, функціональні можливості можна оновлювати бездротовим способом (за наявності модуля передачі даних). Таким чином, клієнту не потрібно приїздити до сервісного центру Lexus.

Система запобігання фронтальним зіткненням

Подальше поліпшення системи дозволяє їй виявляти мотоцикли в денний час та інші об’єкти на шляху автомобіля. Вона також може розпізнавати ризики лобового зіткнення із зустрічним транспортом або пішоходами, що переходять дорогу, під час повороту ліворуч або праворуч на перехресті.

Пришвидшення часу реагування системи уможливило додавання функції аварійного підсилювача керма. Коли водій ініціює маневр кермом, аби об'їхати інший транспортний засіб чи перешкоду попереду, система забезпечує додатковий крутний момент на кермі. Це допомагає зберегти стійкість автомобіля і не дати йому вийти зі своєї смуги руху.

Адаптивний круїз-контроль

Адаптивний круїз-контроль також було вдосконалено. Відтепер система швидше розпізнає трафік попереду автомобіля і в поєднанні з модернізованою системою утримання в смузі руху гарантує плавніше проходження поворотів. Адаптивний круїз-контроль також розпізнає більшу кількість знаків і команд, включно з попереджувальними знаками і знаками STOP.

Проактивна система допомоги водію

Проактивна система допомоги водію (PDA) посилює безпеку та знижує навантаження на водія під час руху на нижчих швидкостях в умовах міського трафіку. Вона має три функції: допомога у запобіганні ризику зіткнень, допомога під час уповільнення і допомога при кермуванні.

Використовуючи передню камеру автомобіля, система запобігання фронтальним зіткненням помітить небезпеку, таку як пішоходи, які збираються перейти дорогу або йдуть її краєм, велосипедисти, припарковані автомобілі. Якщо є ризик зіткнення, вона забезпечить гальмування та поворот керма, щоб об'їхати перешкоду, не виходячи за межі смуги руху. Ця система відрізняється від системи запобігання зіткненням більш раннім розпізнаванням ризику аварії та ініціюванням допомоги для уникнення зіткнення.

Система допомоги під час уповільнення підтримує плавне сповільнення автомобіля, коли водій прибирає ногу з педалі акселератора, наприклад, при наближенні до іншого автомобіля або до повороту (на швидкостях понад 20 км/год). Якщо система визначає, що гальмування двигуном недостатньо сповільнює автомобіль, вона застосовує звичайне додаткове/рекуперативне гальмування.

Допомога при кермуванні дає змогу утримувати автомобіль у своїй смузі руху під час проходження повороту. Система виявляє дорожню розмітку попереду, розраховує радіус і регулює зусилля на кермі для забезпечення правильної траєкторії. Якщо кут повороту керма недостатній, надається додаткова допомога, аби водієві було легше повертати кермо у правильному напрямку. Під час руху по прямій система знижує зусилля підсилювача, полегшуючи утримання автомобіля в нейтральному положенні.

Система моніторингу стану водія

Система моніторингу стану водія (DMS) використовує камеру, встановлену над кермом, для постійного відстеження стану водія, розпізнаючи, коли він втрачає концентрацію через втому чи погане самопочуття. Система навіть здатна самостійно сповільнити чи зупинити автомобіль і викликати допомогу, якщо водій не реагує на попередження (доступно не для всіх ринків).

Інші функції Lexus Safety System+

Пакет Lexus Safety System+ також включає систему автоматичного або адаптивного дальнього світла, систему відстеження смуги руху з попередженням про виїзд зі смуги руху, систему розпізнавання дорожніх знаків.

Розширений пакет безпеки

Lexus Safety System+ входить до стандартної комплектації усіх версій RX. Власники комплектацій вищого рівня також отримують розширений пакет безпеки.

До нього входить система допомоги при зміні смуги руху (LCA), яка забезпечує автоматичне керування кермом під час зміни смуги на автомагістралі.

Також він включає систему попередження про перехресний рух попереду, яка використовує додаткові датчики міліметрового діапазону, аби попередити водія про транспортний засіб, що наближається з будь-якого боку на низькій швидкості.

Анімація руху транспортного засобу, що наближається, відображається на кольоровому проєкційному дисплеї. Якщо система визначає, що водій збирається виїхати зі смуги руху, вона запропонує йому знизити швидкість за допомогою попереджувальних візуального та аудіосигналів.

Розширений пакет безпеки також включає систему аварійного підсилювача керма з активною підтримкою. За допомогою цієї додаткової функції активної підтримки система застосує м'яке гальмування та об'їде перешкоду, утримуючи автомобіль у межах смуги руху, якщо водій належним чином не відреагував на попередження про небезпеку.

Система електронного замикання e-latch від Lexus із підтримкою системи блокування відчинення дверей при наближенні рухомих об'єктів ззаду

Система електронного замикання дверей e-latch у RX поєднана з системою моніторингу сліпих зон автомобіля, щоб забезпечити ексклюзивну функцію допомоги для безпечного виходу з Lexus. Вона запобігає відчиненню дверей у разі виявлення автомобілів або велосипедистів, які наближаються ззаду.

За оцінками Lexus, ця система може допомогти запобігти понад 95% аварій, спричинених ненавмисним відчиненням дверей.

Поліпшена допомога водієві

У новому Lexus RX представлено безліч передових технологій, орієнтованих на людину. Вони мають на меті підвищити зручність і комфорт перебування у салоні, втілюючи принципи філософії гостинності «Омотенаші».

RX може бути оснащений цифровим дзеркалом заднього огляду, що забезпечує широке безперешкодне поле огляду, використовуючи зображення в реальному часі з камери заднього огляду автомобіля.

Для полегшення водіння в обмеженому просторі система кругового огляду використовує чотири камери прямого огляду навколо та під автомобілем (відтепер на задній камері встановлено автоматичний омивач). Вона також створює віртуальне 3D-зображення RX, показуючи автомобіль зверху.

Крім того, в автомобілі доступна система автоматизованого паркування, яка забезпечує автоматичний контроль керма, трансмісії і гальм. Система використовує чотири камери автомобіля та 12 ультразвукових датчиків, щоб отримати повне уявлення про ситуацію навколо. Вона також може запам’ятати до трьох регулярно використовуваних паркувальних місць.

Пасивна безпека

У RX представлений повний комплект подушок безпеки SRS, включаючи центральну подушку безпеки між пасажиром та водієм і бічну подушку безпеки переднього пасажирського сидіння. Міцна конструкція автомобіля розроблена таким чином, щоб безпечно поглинати удари під час зіткнення, зберігаючи при цьому цілісність салону. Ефективність конструкції було покращено завдяки збільшеним переднім лонжеронам, додаванню другого елемента нижче лонжеронів, новій поперечині в підлозі, яка з’єднує центральну стійку та тунель трансмісії. Нова міцна сталева рама в задній частині автомобіля забезпечує підвищену міцність при ударі ззаду.