Американські дослідники вважають, що загальна надійність автомобілів останнім часом покращується попри триваючі проблеми з нестачею електронних компонентів.

Чергове дослідження надійності автомобілів віком три роки опублікувало американське агентство J.D. Power. Воно виявило в середньому 186 проблем на 100 транспортних засобів. Це на 6 пунктів менше у порівнянні з 2022 роком.

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Серед брендів масового ринку коефіцієнт поламок зменшився на 8 одиниць до 182 випадків на сто машин, а в преміум-ринку – на 23 пункти менше (205 випадків). Різниця між цими двома сегментами стала найбільшим з моменту дослідження, розпочатого 34 роки тому. Причина такої відмінності в надійності лежить перш за все в різних технологіях, які збільшують складність конструкції, тож провокують додаткові проблеми.

Наприклад, у дослідженні 2023 року вказано, що інформаційно-розважальні системи в автомобілях залишаються найбільш проблематичними: про них власники говорять майже вдвічі частіше, ніж у наступній за значенням категорії, тобто зовнішності.



Toyota C-HR та Lexus RX стали моделями з найвищим рейтингом у дослідженні, кожна з яких має 111 несправностей на 100 машин. Обидві моделі мають покращення у восьми з дев’яти категорій проблем, у порівняні з роком тому.

Lexus займає найвищу загальну позицію щодо надійності автомобіля з результатом 133 проблеми. Інші бренди преміум-класу теж мають високі рейтинги щодо надійності – Genesis, Cadillac та BMW.

Kia (152 проблем на сотню) займає найвищу позицію в сегменті масового ринку третій рік поспіль, за нею йдуть Buick, Chevrolet, Mitsubishi та Toyota.

Toyota Motor Corporation отримала найбільшу кількість нагород на рівні моделей – шість. Серед них – Lexus NX, Lexus RX, Toyota C-HR, Toyota Highlander, Toyota Sienna та Toyota Tacoma. Аналіз J.D. Power показує, що надійність може суттєво вплинути на залишкову вартість автомобіля.

Дослідження надійності транспортних засобів у США за 2023 рік базується на відповідях 30 062 власників автомобілів 2020 року випуску після трьох років володіння. Дослідження проводилося з серпня по листопад 2022 року.