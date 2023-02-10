Американские исследователи считают, что общая надежность автомобилей в последнее время улучшается, несмотря на продолжающиеся проблемы с нехваткой электронных компонентов.

Очередное исследование надежности автомобилей в возрасте трех лет опубликовало американское агентство JD Power. Оно выявило в среднем 186 проблем на 100 транспортных средств. Это на 6 пунктов меньше по сравнению с 2022 годом.

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Среди брендов массового рынка коэффициент поломок уменьшился на 8 единиц до 182 случаев на сто машин, а в премиум-рынке – на 23 пункта меньше (205 случаев). Разница между этими двумя сегментами стала самой большой с момента исследования, начатого 34 года назад. Причина такого отличия в надежности лежит прежде всего в различных технологиях, которые увеличивают сложность конструкции и провоцируют дополнительные проблемы.

Например, в исследовании 2023 указано, что информационно-развлекательные системы в автомобилях остаются наиболее проблематичными: о них владельцы говорят почти вдвое чаще, чем в следующей по значению категории, то есть внешности.



Toyota C-HR и Lexus RX стали моделями с высоким рейтингом в исследовании, каждая из которых имеет 111 неисправностей на 100 машин. Обе модели имеют улучшение в восьми из девяти категорий проблем по сравнению с годом назад.

Lexus занимает самую высокую общую позицию по надежности автомобиля с результатом 133 проблемы. Другие бренды премиум-класса тоже имеют высокие рейтинги надежности – Genesis, Cadillac и BMW.

Kia (152 проблем на сотню) занимает самую высокую позицию в сегменте массового рынка третий год подряд, за ней следуют Buick, Chevrolet, Mitsubishi и Toyota.

Toyota Motor Corporation получила самое большое количество наград на уровне моделей – шесть. Среди них – Lexus NX, Lexus RX, Toyota C-HR, Toyota Highlander, Toyota Sienna и Toyota Tacoma. Анализ JD Power показывает, что надежность может оказать существенное влияние на остаточную стоимость автомобиля.

Исследование надежности транспортных средств в США за 2023 год базируется на ответах 30062 владельцев автомобилей 2020 года выпуска после трех лет владения. Исследование проводилось с августа по ноябрь 2022 года.