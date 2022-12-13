У межах дослідження проаналізували інформацію щодо 17 млн авто. Найнадійнішими виявилися німецькі та японські двигуни.

Опубліковано щорічний рейтинг Vehicle Health Index. Він визначає найнадійніші та найбезпроблемніші двигуни авто. Його склала компанія CarMD, і на її сайті опубліковані результати.

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Експерти CarMD проаналізували інформацію про 17 млн авто, випущених із 1996 по 2021 роки, у яких останнім часом загорялася лампа Check Engine. З'ясувалося, що найпроблемнішими виявилися 15-річні авто.

Найпоширеніші поломки двигунів авто:

Вихід із ладу каталізатора

Несправності лямбда-зонда

Вихід із ладу свічок і котушок запалювання

Поломка датчика масової витрати повітря

Поломка лючка бензобака

З'ясувалося, що найнадійнішими є японські та німецькі двигуни. У лідерах опинилися Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick і Ford. Найнадійнішим визнали двигун Toyota Tacoma 2016-2018 років випуску

Моделі авто з найнадійнішими двигунами:

Toyota Tacoma 2016-2018 року

Honda CR-V 2014-2015 року

Toyota Camry 2018 року

Honda Accord 2017 року

Hyundai Santa Fe 2018 року

Nissan Rogue/X-Trail 2018 року

Ford Explorer 2017 року

Також визначили найдешевші в обслуговуванні двигуни, і в цьому рейтингу лідери дещо інші.

Найдешевші в ремонті двигуни авто: