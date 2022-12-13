В рамках исследования проанализировали информацию о 17 млн авто. Самыми надежными оказались германские и японские двигатели.

Опубликован ежегодный рейтинг Vehicle Health Index. Он определяет самые надежные и беспроблемные двигатели авто. Его составила компания CarMD, и на ее сайте опубликованы результаты.

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Эксперты CarMD проанализировали информацию о 17 млн авто, выпущенных с 1996 по 2021 год, в которых в последнее время загоралась лампа Check Engine. Выяснилось, что самыми проблемными оказались 15-летние автомобили.

Самые распространенные поломки двигателей авто:

Выход из строя катализатора

Неисправности лямбда-зонда

Выход из строя свечей и катушек зажигания

Поломка датчика массового расхода воздуха

Поломка лючка бензобака

Выяснилось, что наиболее надежными являются японские и немецкие двигатели. В лидерах оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick и Ford. Самым надежным признали двигатель Toyota Tacoma 2016-2018 годов выпуска

Модели авто с самыми надежными двигателями:

Toyota Tacoma 2016-2018 года

Honda CR-V 2014-2015 года

Toyota Camry 2018 года

Honda Accord 2017 года

Hyundai Santa Fe 2018 года

Nissan Rogue/X-Trail 2018 года

Ford Explorer 2017 года

Также определили самые дешевые в обслуживании двигатели, и в этом рейтинге лидеры несколько иные.

Самые дешевые в ремонте двигатели авто: