В рамках исследования проанализировали информацию о 17 млн авто. Самыми надежными оказались германские и японские двигатели.
Опубликован ежегодный рейтинг Vehicle Health Index. Он определяет самые надежные и беспроблемные двигатели авто. Его составила компания CarMD, и на ее сайте опубликованы результаты.
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Эксперты CarMD проанализировали информацию о 17 млн авто, выпущенных с 1996 по 2021 год, в которых в последнее время загоралась лампа Check Engine. Выяснилось, что самыми проблемными оказались 15-летние автомобили.
Самые распространенные поломки двигателей авто:
- Выход из строя катализатора
- Неисправности лямбда-зонда
- Выход из строя свечей и катушек зажигания
- Поломка датчика массового расхода воздуха
- Поломка лючка бензобака
Выяснилось, что наиболее надежными являются японские и немецкие двигатели. В лидерах оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Buick и Ford. Самым надежным признали двигатель Toyota Tacoma 2016-2018 годов выпуска
Модели авто с самыми надежными двигателями:
- Toyota Tacoma 2016-2018 года
- Honda CR-V 2014-2015 года
- Toyota Camry 2018 года
- Honda Accord 2017 года
- Hyundai Santa Fe 2018 года
- Nissan Rogue/X-Trail 2018 года
- Ford Explorer 2017 года
Также определили самые дешевые в обслуживании двигатели, и в этом рейтинге лидеры несколько иные.
Самые дешевые в ремонте двигатели авто:
- Kia — средняя стоимость ремонта $322
- Chrysler - $333
- Mazda - $339
- Hyundai - $352
- Dodge - $355