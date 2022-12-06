Зберігання пального для власних потреб стало дуже поширеним у зв’язку з перебоями електропостачання. Зараз, згідно законодавства, для зберігання пального необхідно мати відповідну ліцензію.

У зимовий період штрафи за відсутність ліцензій на зберігання пального для потреб власного споживання накладатися не будуть. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Щодо чергової «зради» зі штрафами за зберігання пального без ліцензії — повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що відповідні зміни буде внесено до законодавства незабаром.

«Перевірок не буде ані до, ані після змін. Тим, хто зраду розганяє, непогано було б спочатку з’ясувати, що зберігання пального не суб’єктами господарювання не тягне відповідальності й зараз (до змін), так само як і зберігання підприємствами палива до 1 т», — прокоментував Гетманцев.