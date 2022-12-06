Хранение горючего для собственных нужд стало широко распространено в связи с перебоями электроснабжения. Сейчас, согласно законодательству, для хранения горючего необходимо иметь соответствующую лицензию.

В зимний период штрафы за отсутствие лицензий на хранение горючего для нужд собственного потребления налагаться не будут. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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«О очередной «измене» со штрафами за хранение горючего без лицензии — сообщаю, что никакого штрафа на субъекты хозяйствования (кроме, конечно, АЗС, НПЗ и оптовиков) в период зимы наложено не будет», – написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что соответствующие изменения будут внесены в законодательство в скором времени.

«Проверок не будет ни до, ни после перемен. Тем, кто предательство разгоняет, неплохо бы сначала выяснить, что хранение горючего не субъектами хозяйствования не влечет ответственности и сейчас (к изменениям), равно как и хранение предприятиями топлива до 1 т», — прокомментировал Гетманцев.