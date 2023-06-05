Премиальная версия Toyota Yaris Cross, прежде всего, нацелена на Европу, но будет продаваться и на других рынках.

Слухи о модном Yaris Cross ходят годами, и теперь Lexus LBX представлен официально. Он базируется на той же платформе GA-B, что и его брат Toyota, но имеет другой стиль, чтобы лучше соответствовать языку дизайна Lexus как внутри, так и снаружи.

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Длина LBX составляет 4190 миллиметров, ширина – 1825 мм, высота – 1545 мм, а колесная база – 2580 мм. Маленький Lexus с 18-дюймовыми колесами в стандартной комплектации на самом деле чуть больше Yaris Cross и весит 1280 килограммов. Он будет предлагаться с выбором между передним и полным приводом, причем все конфигурации будут поставляться исключительно с бесступенчатой коробкой.

В основе LBX лежит гибридная силовая установка, основанная на трехцилиндровом 1,5-литровом бензиновом двигателе. Он производит общую мощность 134 лошадиные силы и максимальный крутящий момент 185 Ньютон-метров. Этого достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 9,2 секунды.

Все версии последнего Lexus имеют переднюю подвеску МакФерсон, а задняя – торсионная балка для моделей с передним приводом и двойной поперечный рычаг, если вы выбираете полный привод. Технические характеристики последнего еще не разглашены, но мы знаем, что он добавит электрический двигатель сзади. Интересно, что маленький кроссовер имеет алюминиевый капот, а также литые полимерные колесные арки, коромысла и нижние секции для снижения веса.

Внутри LBX может похвастаться 12,3-дюймовой полностью цифровой приборной панелью с дополнительным проекционным дисплеем, который сочетается с 9,8-дюймовым сенсорным экраном. Информационно-развлекательная система поддерживает как Apple CarPlay, так и Android Auto, но только первый имеет беспроводное подключение. Lexus снова объединился с Марком Левинсоном, который поставляет звуковую систему с 13 динамиками, поставляемую вместе с сабвуфером.

LBX, оснащенный полным приводом, скорее всего, будет менее практичным из-за дополнительного оборудования, установленного сзади. Lexus отмечает, что не сделал никаких компромиссов по качеству и вниманию, хотя это новая модель исходного уровня. LBX является первой моделью компании, разработка которой в основном происходила в Европе.

Производство запланировано на конец этого года, а продажа в Европе и других рынках запланирована в начале 2024 года.