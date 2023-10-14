Lexus TX 2024 року матиме незвичайні підсклянники та задню консоль, що знімається.

Внутрішня атрибутика першого середньорозмірного трирядного позашляховика Lexus сповнена сюрпризів. І хоча підсклянники за ці роки майже не змінилися, автовиробник час від часу щось-таки творчо фантазує. Цього разу модель 2024 року поповняють модульні ємності для пляшок та склянок.

Вони мають трохи дивну форму – квадрату зі скругленими кутами, а також висувні кронштейни, що надійно утримують різноманітні чашки та пляшки. Однак унікальними їх робить те, що підсклянник можна зняти з центральної консолі.

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Якщо їх забрати, то на центральній консолі з’являється велике відділення для речей. У Lexus заявили, що модульні підсклянники підтримують «різноманітні стилі використання». Для жінок це взагалі шикарна комора для зберігання, куди можна покласти невеликі гаманці, сумочку чи якийсь дріб’язок. Свого роду автомобільна косметичка.

Підсклянники – не єдина примха спереду, оскільки TX оснащений висувним зарядним пристроєм для смартфона. Якщо вам потрібно трохи більше місця, ви можете просто відсунути лоток для бездротової зарядки, щоб відкрити приховане відділення під ним. Фото: СarsСoops

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Моделі з капітанськими кріслами другого ряду мають "напівконсоль" з двома знімними підсклянниками. Консоль можна легко зняти з автомобіля, щоб вона служила мобільною тацею для зберігання напоїв і закусок під час кемпінгу або перегляду спортивних змагань. Коли ви закінчите, просто посуньте лоток назад, і він зафіксується на місці.

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Розробники зазначають, що модульні підставки для чашок призначені для надання клієнтам різних варіантів, оскільки в цьому випадку власники можуть мати більше місця.

І хоча TX є першим спеціально створеним Lexus для вибагливих клієнтів Північної Америки, вони визнали, що ця ідея прийшла з Японії: новизна відповідає місії кросовера щодо забезпечення місця для зберігання та корисності.