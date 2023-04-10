Машину вкрали з багатоповерхового паркінгу у Варшаві, а знайшли за 50 км від місця злочину.

У Варшаві вночі викрали Lexus RX 300 на номерах Запорізькій області. Авто зникло з багатоповерхової стоянки в одному з мікрорайонів Варшави – Урсус. Власник “Лексуса” за допомогу в пошуку японського авто запропоновував високу винагороду, повідомляє Auto.dziennik.

Власник Lexus не лише повідомив поліцію, а й звернувся за допомогою до приватного детективного агентства. До операції було залучено кілька пошукових груп. Детективи провели ретельний аналіз і обшукали кілька сотень найбільш підозрілих місць, де міг знаходитися транспортний засіб.

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Зрештою детективам вдалося знайти цей автомобіль – Lexus RX стояв за 50 км від Варшави. Злодії ще не встигли його розібрати, хоча зазвичай це відбувається відразу після крадіжки. Ще один варіант – машина “відстоювалась”, поки не охолонуть пристрасті з її пошуку.

Поліцейські знайшли автомобіль майже цілим, в салоні помічена лише розбита кришка центральної консолі.

Lexus RX стояв на стоянці та не використовувався з того часу, коли господарі приїхали в Польщу з України. У нього розрядився акумулятор, але нещодавно його замінили на новий. Саме через кілька днів після цього кросовер і викрали.

Автомобіль був викрадений методом «геймбоя» або криптограббера. Це пристрій, який має в базі коди автомобільних ключів. Злодії також зламали захист воріт. Для цього їм був потрібен картка-ключ або сканер воріт – ще один сучасний пристрій, доступний лише на чорному ринку.

Наразі автомобіль знаходиться на сервісі та продається.

Цікаво, що детективне агентство Temida, яке відшукало цей Lexus RX, також знайшло найдорожчий викрадений автомобіль в історії Польщі. Йдеться про дубайський Lamborghini Aventador, який два роки тому «зник» під час транспортування до Великої Британії та сплив у Польщі.