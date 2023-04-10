Машину украли с многоэтажного паркинга в Варшаве, а нашли в 50 км от места преступления.

В Варшаве ночью угнали Lexus RX 300 на номерах Запорожской области. Автомобиль исчез с многоэтажной стоянки в одном из микрорайонов Варшавы – Урсус. Владелец "Лексуса" за помощь в поиске японского авто предлагал высокое вознаграждение, сообщает Auto.dziennik.

О краже он не только сообщил в полицию, но и обратился за помощью в частное детективное агентство. К операции были привлечены несколько сыщиков. Детективы провели тщательный анализ и обыскали несколько сотен наиболее подозрительных мест, где могло находиться транспортное средство.

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В конце концов, детективам удалось найти этот автомобиль – Lexus RX стоял в 50 км от Варшавы. Воры еще не успели его разобрать, хотя обычно это происходит сразу после кражи. Еще один вариант – машина "отстаивалась", пока не остынут страсти по ее поиску.

Полицейские обнаружили автомобиль почти целым, в салоне замечена лишь разбитая крышка центральной консоли.

Lexus RX стоял на стоянке и не использовался с тех пор, как хозяева приехали в Польшу из Украины. У него разрядился аккумулятор, но недавно его заменили новым. Именно через несколько дней после этого кроссовер и угнали.

Автомобиль был угнан методом "геймбоя" или криптограббера. Это устройство, имеющее в базе коды автомобильных ключей. Воры также сломали защиту ворот. Для этого им потребовался карта-ключ или сканер ворот – еще одно современное устройство, доступное только на черном рынке.

В настоящее время автомобиль находится на сервисе и продается.

Интересно, что детективное агентство Temida, нашедшее этот Lexus RX, также нашло самый дорогой угнанный автомобиль в истории Польши. Речь идет о дубайском Lamborghini Aventador, который два года назад «исчез» во время транспортировки в Великобританию и “всплыл” в Польше.